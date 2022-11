Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Entrata come donna sposata ma con un amore libero, Giaele De Donà si è sempre più legata ad Antonino Spinalbese fino a che, negli ultimi giorni nella casa, ha iniziato a lasciarsi andare con l’ex compagno di Belen, mettendo, forse, a rischio il suo stesso matrimonio con Bradford Beck.

Giaele si sfoga e confessa i suoi timori

La donna, confidandosi con Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria, ha rivelato di aver il timore che suo marito Bradford, possa chiederle il divorzio. Giaele già nei giorni scorsi aveva palesato il suo interesse per Antonino e, negli ultimi giorni, i due si sono anche appartati sotto le coperte, dicendosi frasi importanti.

Per tale motivo, la donna pensa che il marito si possa vendicare di ciò, uscendo con la sua migliore amica. Confidandosi con i due uomini, De Donà ha rivelato: “Non so cosa vorrà fare lui, magari sto scoprendo un nuovo lato del suo carattere che non conoscevo. Lui sa che mi piacere giocare ma la mia preoccupazione è che mio marito pensi che io mi sia innamorata di Anto e che provi per lui dei sentimenti”. Giaele ha poi ammesso che secondo lei alcune frasi dette ad Antonino hanno infastidito suo marito, il quale all’inizio era contrario anche alla partecipazione della donna al Grande Fratello Vip, perché non voleva essere esposto al pubblico. Lo sfogo della vippona è andato avanti, dichiarando: “Avevamo chiarito anche che io all’interno della casa potessi giocare con qualcuno, così come faccio all’esterno.

Antonino mi piace tanto, ma non penso gli abbiano dato fastidio le immagini di me e lui, penso piuttosto le frasi dove dicevo che con lui mi sento me stessa. Lui penserà io mi sia innamorato di lui”.

De Donà in lacrime per l'assenza di notizie della sua famiglia e di suo marito

Il marito di Giaele tuttavia al momento si troverebbe ancora negli Stati Uniti e non ha ancora dato notizie o segnali alla vippona all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Nella giornata di ieri, 2 novembre, la vip si trovava in giardino insieme a Charlie e ha spiegato di essere preoccupata di non aver ancora ricevuto nessuna notizia, dicendo: “Io mi aspetto un messaggio, ci sono troppe cose che iniziano a non tornare, vorrei parlarci e vorrei vederlo”. La donna scoppia poi in lacrime e rivela di essere triste perché la sua famiglia e suo marito non hanno mandato un aereo o la vanno a trovare.

De Donà conclude dicendo: “Secondo me si sta vendicando da quanto visto con Antonino”. Non resta dunque che attendere la puntata di questa sera, giovedì 3 novembre, per scoprire se Alfonso darà notizie del marito di Giaele.