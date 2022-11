Il dating show di Maria De Filippi potrebbe subire presto un cambiamento: non si parla della forma, che unisce dalla pandemia in poi trono classico e trono over e risulta ormai collaudata, ma più che altro per la possibile assenza di uno dei volti che fino ad oggi è stato centrale per Uomini e donne. Gemma Galgani sarebbe prossima a prendere una pausa dal programma ma non dal piccolo schermo: la dama torinese potrebbe essere uno dei concorrenti della versione Celebrities di MasterChef che va in onda su Sky. Queste le ultime indiscrezioni su Gemma riportate da Coming Soon: Galgani, le cui vicende sentimentali da qualche tempo hanno meno centralità rispetto al passato, potrebbe approdare su nuovi 'lidi'.

Da Uomini e Donne a Celebrities MasterChef?

Gemma potrebbe presto lasciare la sua poltrona del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne per distaccarsi dal programma che l'ha resa popolare. Sono passati più di 10 anni quando Galgani è giunta nel programma del pomeriggio di Canale 5. I telespettatori da casa hanno potuto seguire l'evoluzione della sua persona, collateralmente a quella del 'personaggio'. Dall'amore con Ennio a quello con Giorgio Manetti, che l'ha resa protagonista indiscussa del dating show, fino alle innumerevoli frequentazioni finite male, la presenza della torinese è diventata un punto fisso per la trasmissione.

Non solo le sue storie d'amore ma anche le sue litigate con Tina hanno fatto di Gemma un punto di riferimento per il pubblico.

Oggi, però, le cose sono cambiate molto: tra fine della scorsa stagione e l'inizio della nuova, Galgani trova sempre meno spazio al centro dello studio. Le vicende di Ida Platano sono diventate centrali e anche le litigate tra Cipollari e Pinuccia destano più interesse. Così per Gemma potrebbe essere giunto il momento di cambiare e rivolgere il suo sguardo verso altre possibilità che il piccolo schermo potrebbe offrirle e questa nuova possibilità potrebbe essere MasterChef.

Il futuro televisivo di Gemma

In particolare, Gemma potrebbe prendersi una pausa da Uomini e Donne, non si sa bene quanto lunga e se solo momentanea, per mettere in mostra le sue doti culinarie.

Galgani, che ha raccontato di aver avuto in passato esperienze nella ristorazione oltre che i tanti anni passati a lavorare dietro le quinte del teatro, sarebbe pronta a mettersi in gioco nello spin off del programma di Sky dedicato ai volti delle 'celebrities'.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni e non vi è nulla di confermato ma la possibilità, vista la meno visibilità concessa alla dama al dating show, risulta tutt'altro che impossibile. Solo Gemma potrà svelare che il suo futuro televisivo è dietro i fornelli o meno.