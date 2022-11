Lino Guanciale rompe il silenzio su Sopravvissuti dopo l'ultima puntata e in attesa di scoprire se ci sarà la seconda stagione.

Il protagonista della serie televisiva trasmessa in queste settimane su Rai 1, ha tracciato un bilancio di questa esperienza e non ha nascosto che è stata un'avventura particolarmente appassionante.

Al tempo stesso, però, come è già accaduto con gli altri ruoli che ha interpretato in svariate serie tv per mamma Rai, Guanciale è stato molto sincero nel dire che anche di questa fiction e dei vari personaggi resterà "tutto e niente".

La fiction Sopravvissuti chiude i battenti su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con la prima stagione di Sopravvissuti ha da poco chiuso i battenti su Rai 1 con la messa in onda della sesta e ultima puntata.

La serie con Lino Guanciale non ha brillato dal punto di vista auditel, registrando una media di appena 2,8 milioni di spettatori a settimana e uno share che si è fermato intorno al 15%.

Numeri ben al di sotto delle più rosee aspettative, che non hanno permesso alla fiction di vincere la gara ascolti del prime time contro i diretti competitor in onda su Canale 5.

I fan chiedono alla Rai le nuove puntate di Sopravvissuti 2

Eppure, l'ultima puntata di Sopravvissuti ha lasciato tutti col fiato sospeso e con diversi interrogativi che non sono stati svelati.

Ecco perché, in rete e sui social, sono tantissimi gli spettatori e fan della serie che adesso chiedono alla Rai di prendere in considerazione l'ipotesi di mettere in cantiere le puntate della seconda stagione.

La sceneggiatrice ha svelato che il corpus della trama sarebbe stato messo già a punto dagli sceneggiatori ma, fin quando non arriverà l'ok definitivo dalla Rai, non si potrà procedere con la stesura della trama dei 12 episodi di Sopravvissuti 2.

Lino Guanciale rompe il silenzio dopo la fine di Sopravvissuti

In attesa di scoprire quale sarà la decisione ultima della Rai, Lino Guanciale ha rotto il silenzio facendo un bilancio di questa avventura che lo ha visto protagonista.

"Posso definirla come un'avventura appassionante ed esaltante per la grandiosità e la meraviglia delle scene, dal piano di lavoro del naufragio in teatro, agli esterni girati a Genova", ha svelato l'attore in una recente intervista.

"Certamente è stata alzata l'asticella, l'intento e lo sforzo è quello di competere con altri racconti ambiziosi", ha aggiunto ancora Guanciale.

"Dei personaggi che noi attori interpretiamo resta tutto e niente. Non esiste nulla di più vero di fare l'attore: facciamo vivere l'immaginazione", ha svelato il protagonista di Sopravvissuti.

"Di Luca, e lo dico senza retorica, mi resta il valore della famiglia", ha chiosato Lino Guanciale.