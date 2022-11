Sonia Bruganelli fuori dal cast del Grande Fratello Vip 2022 per qualche puntata. L'opinionista di questa settima edizione del reality show, anche quest'anno, non sarà presente in tutte le puntate serali del mese di dicembre.

Una scelta dettata in primis dalla volontà dell'opinionista di trascorrere il periodo delle feste in compagnia della sua famiglia, senza lasciare spazio agli impegni lavorativi che la vedrebbero coinvolta in prima persona al GF Vip.

E cosa succederà in quelle settimane in cui non sarà presente Sonia in studio? L'opinionista verrà sicuramente sostituita da un altro volto noto.

Cambio programmazioni e opinionisti al GF Vip 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip in prime time si avvia verso un cambio programmazione. Da fine novembre e successivamente per tutto il mese di dicembre, la doppia puntata serale su Canale 5 verrà sospesa dalla programmazione.

I nuovi appuntamenti con il reality show condotto da Alfonso Signorini sono confermati di lunedì sera mentre, la puntata del giovedì, risulta sospesa dal palinsesto.

Una decisione dettata in primis dal fatto che da fine novembre in poi il prime time di Rai 1 sarà invaso dalle partite dei Mondiali di calcio 2022, le quali toglieranno un bel po' di pubblico e spettatori alla rete ammiraglia del Biscione.

E poi, come è già successo nelle passate edizioni, il GF Vip a ridosso del periodo natalizio viene trasmesso con un singolo appuntamento settimanale, in attesa di gennaio quando si ritornerà alla doppia puntata in prime time.

Sonia Bruganelli fuori dal GF Vip 2022 per qualche puntata

L'altra importante novità di questa edizione riguarderà anche l'uscita di scena di Sonia Bruganelli dal cast del GF Vip.

Lei stessa, in una delle prime puntate di questa edizione, aveva annunciato che avrebbe saltato un po' di appuntamenti nel corso della stagione.

La conferma è stata poi data da Gabriele Parpiglia che, sui social, ha svelato che Sonia sarà fuori dal cast del reality show di Canale 5 per qualche puntata, a ridosso del periodo natalizio.

Una pausa che le permetterà di poter trascorrere le feste di Natale in compagnia dei suoi figli e dei suoi affetti più cari, senza dover prestare attenzione alle vicende dei concorrenti che popolano la casa del Grande Fratello Vip.

Chi sostituisce Sonia al GF Vip 2022? Spunta Alex Belli

Tuttavia, Orietta Berti non resterà sola in studio come opinionista. Tante le ipotesi che al momento si leggono in rete circa il nome del sostituito o della sostituta di Sonia Bruganelli.

E, tra i vari nomi emersi, spicca quello di Alex Belli, mattatore della passata edizione del GF Vip che sicuramente saprebbe mettere pepe alle dinamiche della casa con i suoi commenti pungenti. Non si esclude neppure un possibile ritorno in scena di Adriana Volpe.