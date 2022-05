Alex Belli è tornato al centro dell'attenzione mediatica grazie alla partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip e alla liaison con un'altra concorrente del reality, Soleil Sorge. Il flirt ha fatto scalpore in quanto, fuori dalla casa, c’era Delia Duran, moglie di Belli, ad aspettarlo. Tra voci di tradimenti, baci più o meno cinematografici, e la squalifica dal gioco di Alex, ora le cose si sono ribaltate, in quanto dal 14 gennaio Delia è diventata una concorrente del GF Vip. La coppia non è nuova a mostrare le dinamiche della propria relazione davanti alle telecamere, infatti nel 2019 ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality sui sentimenti prodotto da Maria De Filippi.

Alex Belli: sommario

Quanti anni ha Alex Belli? La carta d’identità

Quando ha esordito in tv Alex Belli?

A quali programmi televisivi ha partecipato Alex Belli?

Quali sono le fidanzate di Alex Belli?

Alex su Instagram

Alex Belli al Grande Fratello

Alex Belli la passione per i cavalli e altre curiosità

Alex Belli: il video dell'espulsione dal Grande Fratello Vip

Nome e cognome: Alessandro Gabelli

Luogo di nascita: Parma

Data di nascita: 22 dicembre 1982

Età: 39 anni

Peso: 77 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 88 centimetri

Professione: attore e modello

Segno zodiacale: Capricorno

Curiosità: lo sport preferito è l'equitazione, i genitori possiedono un allevamento di cavalli

Quando ha esordito in tv Alex Belli?

Alex Belli nasce a Parma, città in cui trascorre l'infanzia e l'adolescenza insieme ai genitori e tre fratelli.

Studia come geometra, ma ha la passione per la musica, così si iscrive al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, ottenendo il diploma.

La carriera nel mondo dello spettacolo, però, inizia come modello. Sfila sulle passerelle più importanti di tutto il mondo e tale esperienza lo porta nel 2007 ad aprire un studio fotografico. Dopo la moda approda nel mondo della recitazione.

Si diletta in alcuni ruoli minori, ma nel 2010 debutta con un ruolo da protagonista nella soap opera Centrovetrine, dove per sei anni interpreta il ruolo di Jacopo Castelli. Alla carriera di attore, di pari passo, procede l'esordio nel mondo dei talent e dei reality. Nel 2012 partecipa all'ottava edizione di Ballando con le stelle, mentre nel 2015 alla decima edizione de L'isola dei famosi.

Qui Alex si avvicina a Cristina Buccino, nonostante sia sposato.

Dopo la fine di Centrovetrine, approda nel mondo della fiction italiana. Nel 2017 partecipa alla serie televisiva Sacrificio d'amore, mentre nel 2018 a Furore 2, dove interpreta Luigi Grollero.

A quali programmi televisivi ha partecipato Alex Belli?

Nel 2019, Alex e Delia Duran partecipano a Temptation island Vip 2, mentre nel 2021 è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip. Alex fa molto parlare di sé per la liaison con la concorrente Soleil Sorge, nonostante sia sposato con Delia Duran.

Nella casa, all'interno di questo "triangolo", non si sono sprecati gli scontri, fino a quando nella puntata del 13 dicembre Delia ha deciso di entrare nella casa per mettere la parola fine al matrimonio con Alex.

Lui, per cercare di salvare la situazione, l'ha abbracciata, ma con questo gesto è andato incontro all'eliminazione dal gioco, in quanto non ha rispettato le regole anti Covid. Usciti insieme non sono riusciti a riappacificarsi. Infatti Alex Belli e Delia Duran hanno litigato in pubblico, alimentando voci sulla loro crisi.

Attualmente, però, la situazione si è ribaltata. Dopo l'uscita di Alex, tra lui e Delia le cose non sono andate bene, così lei ha deciso di prendersi una pausa entrando come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Sono bastati pochi giorni prima che Delia Duran si scontrasse con Soleil Sorge accusandola di aver ‘organizzato tutto il teatrino con Alex’.

Quali sono state le fidanzate di Alex Belli?

Nel 2013 Alex Belli ha sposato la modella Katarina Raniakova. Il matrimonio dura fino al 2017 e dal quel momento in poi intrattiene una relazione con Mila Suarez. Nel 2018, mentre si trova su set di Furore 2, conosce Delia Duran. Tra loro inizia una storia che, tra alti bassi, va avanti. Il 26 giugno del 2021 celebrano la loro unione con un rito non ufficiale che Belli definisce "liturgia della parola", ma legalmente non sono marito e moglie, in quanto Alex non risulta ancora divorziato dalla moglie Katarina. A confermarlo anche Mila Suarez: 'Alex Belli e Delia Duran non sono sposati'.

I problemi con Delia iniziano a sorgere con l'ingresso dell'attore nella casa del Grande Fratello Vip.

Qui instaura un rapporto speciale con Soleil Sorge, che da una semplice amicizia si trasforma in amore (lo stesso Alex ha dichiarato a Soleil di essere innamorato di lei).

Tutto ciò è avvenuto con Delia spettatrice da casa. Dopo diversi confronti, in cui la moglie gli ha chiesto di limitare "l'amicizia" con Soleil, Alex non ha cambiato il suo atteggiamento, così Delia ha deciso di entrare in casa per mettere la parola fine alla loro storia.

L'accesso diverbio, però, ha portato Alex a non rispettare le regole anti Covid e alla conseguente espulsione dal programma. I due hanno affrontato i problemi fuori dalla casa, ma sempre sotto l'occhio ben attento dei mass media. Delia e Alex hanno spesso litigato e il non riuscire a risolvere la situazione ha portato Delia a chiedergli una pausa e a entrare nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente.

Attualmente tra i due la situazione è in standby: anche se dentro la casa prima Delia ha dichiarato di voler lasciare Alex, poi avrebbe ritrattato in un secondo momento. Questo ha portato alla rottura del rapporto d’amicizia nato nella casa tra la modella e Miriana Trevisan. Miriana si allontana da Delia dicendo: ‘Aveva detto che lasciava Alex ora ha cambiato idea’

Alex Belli su Instagram

Alex Belli ha un profilo Instagram (@alexbelli) seguito da circa 530.000 follower. Attraverso la gallery racconta principalmente la sua vita privata, fatta di amore, viaggi e sport. Per quanto riguarda la carriera da fotografo, pubblica i suoi scatti attraverso l'account del suo studio AXBstudio (@axb_studio) seguito da quasi 19.000 follower.

Alex Belli concorrente al Grande Fratello Vip

Alex Belli è entrato a far parte della casa del Grande Fratello Vip a settembre, per poi essere espulso nella puntata del 13 dicembre. Il percorso all'interno della casa è stato segnato sicuramente dalla liaison con Soleil Sorge. La relazione è tornata alla ribalta soprattutto da quando Delia è entrata nella casa del Gf Vip.

Con gli altri concorrenti il rapporto non è stato rose e fiori, soprattutto con Aldo Montano. La loro amicizia si è incrinata quando Alex l'ha definito falso durante un confessionale. Una reazione arrivata dopo lo scontro tra Alex e Gianmaria Antinolfi, in cui l'imprenditore napoletano ha definito l'attore "un fake". Dopo l'uscita dal programma Belli ha litigato con Basciano in quanto quest'ultimo ha ipotizzato che Delia potrebbe essere in grado di tradire Alex.

Nel percorso dell'attore sono anche nate delle belle amicizie, come quella con Davide Silvestri, anche se Davide ha criticato Alex per quelle che lui ha definito ‘sceneggiate’, mettendo in dubbio la sua sincerità. Ci sono state delle polemiche anche per la battuta che Alex ha fatto a Manuel Bortuzzo in merito alla sua disabilità, il pubblico aveva chiesto a gran voce la squalifica.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all'interno della casa:

Le attenzioni per Alex delle principesse Selassié e Sophie Codegoni : al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Alex è stato oggetto di attenzioni di Sophie e le principesse. La cosa non è piaciuta alla moglie, infatti Delia ha attaccato Sophie dicendole che il marito non stava al Gf Vip per "rallegrare le donne";

: al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Alex è stato oggetto di attenzioni di Sophie e le principesse. La cosa non è piaciuta alla moglie, infatti Delia ha attaccato Sophie dicendole che il marito non stava al Gf Vip per "rallegrare le donne"; Lo scontro tra Alex e Aldo Montano : durante una puntata in prima serata Aldo litiga con Alex, dopo aver sentito un confessionale in cui l’attore critica l’atleta. Nonostante fossero buoni amici, da questo momento in poi i rapporti si incrinano;

: durante una puntata in prima serata Aldo litiga con Alex, dopo aver sentito un confessionale in cui l’attore critica l’atleta. Nonostante fossero buoni amici, da questo momento in poi i rapporti si incrinano; Alex e i "baci cinematografici" con Soleil e Sophie: durante una serata Alex insegna a Soleil e Sophie come si fanno i baci cinematografici. La cosa irrita Delia, che tramite una storia su Instagram chiede al marito di non mancargli di rispetto. Alex però accusa Soleil e Sophie per il bacio, affermando che non è stato lui a volerlo fare, ma che l'hanno chiesto loro;

durante una serata Alex insegna a Soleil e Sophie come si fanno i baci cinematografici. La cosa irrita Delia, che tramite una storia su Instagram chiede al marito di non mancargli di rispetto. Alex però accusa Soleil e Sophie per il bacio, affermando che non è stato lui a volerlo fare, ma che l'hanno chiesto loro; Alex Belli vuole abbandonare la casa: dopo il confronto con la moglie, che l'ha lasciato titubante, Alex vuole lasciare la casa e si dirige verso la porta rossa, che ovviamente trova chiusa. Ci pensa Soleil a farlo ragionare, così rimane in gioco;

dopo il confronto con la moglie, che l'ha lasciato titubante, Alex vuole lasciare la casa e si dirige verso la porta rossa, che ovviamente trova chiusa. Ci pensa Soleil a farlo ragionare, così rimane in gioco; La paparazzata di Delia con un altro uomo: il flirt tra Alex e Soleil continua a regnare indiscusso all'interno della casa, fin quando ad Alex viene mostrato un gossip che echeggia fuori dalle mura di Cinecittà: Delia ha baciato un altro uomo. Lui non crede a questa storia, pensa che sia stata costruita ad hoc dalla moglie per farlo ingelosire;

il flirt tra Alex e Soleil continua a regnare indiscusso all'interno della casa, fin quando ad Alex viene mostrato un gossip che echeggia fuori dalle mura di Cinecittà: Delia ha baciato un altro uomo. Lui non crede a questa storia, pensa che sia stata costruita ad hoc dalla moglie per farlo ingelosire; Alex e le incomprensioni con la famiglia : si avvicina la data del 13 dicembre, giorno in cui i concorrenti del Gf Vip devono dichiarare se vogliono rimanere per la seconda parte del gioco. Hanno la possibilità di parlare con le persone che li aspettano a casa, ma i familiari di Alex non rispondono alle telefonate e questo è un brutto presagio per il concorrente;

: si avvicina la data del 13 dicembre, giorno in cui i concorrenti del Gf Vip devono dichiarare se vogliono rimanere per la seconda parte del gioco. Hanno la possibilità di parlare con le persone che li aspettano a casa, ma i familiari di Alex non rispondono alle telefonate e questo è un brutto presagio per il concorrente; Alex viene squalificato dal Gf Vip: durante una puntata in prima serata, Alex ha l'ennesimo confronto con Delia a causa di Soleil. Vuole lasciare il marito, ma lui non ci sta: abbraccia la moglie e proprio per questo motivo Alex viene espulso per mancato rispetto delle norme anti Covid.

Alex Belli la passione per i cavalli e altre curiosità

Tra le curiosità su Alex Belli [VIDEO] spicca quella che riguarda la sua passione per i cavalli.

La sua famiglia nel parmense possiede un centro ippico con maneggio. In un'intervista ha ammesso di non amare l'agonismo con i cavalli, ma di preferire le passeggiate, soprattutto quelle che si protraggono per giorni.

La carriera di Alex Belli è iniziata grazie a un talent scout, infatti è stato notato da un booker dell'agenzia The Fashion Model Management, che l'ha fatto sfilare per Gianfranco Ferré e Giorgio Armani.

Tra le varie abilità artistiche di Alex Belli c'è anche quella per la pittura. Le sue opere hanno contaminazioni quali il realismo, il tridimensionalismo materico e il foto-realismo.

Alex Belli: il video dell'espulsione dal Grande Fratello Vip

Alex Belli, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, incontra Delia Duran.

La moglie è entrata per annunciargli l'intenzione di mettere la parola fine al loro matrimonio. L'attore, però, non rispetta il "freeze" e abbraccia la moglie. Alfonso Signorini interviene per comunicargli che, visto che non ha rispettato le regole anti Covid, deve abbandonare definitivamente la casa.