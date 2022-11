Un imprevisto dell'ultima ora starebbe mettendo in difficoltà gli autori del GF Vip: stando a quello che si vocifera in rete, uno dei sei personaggi famosi che stasera sarebbero dovuti entrare nella casa, avrebbe dato forfait nella notte per ragioni ignote. Non si conosce il nome della new entry che avrebbe rinunciato all'ultimo di varcare la soglia della porta rossa, ma pare che gli addetti ai lavori stiano escogitando un "piano b" per far sì che la scaletta del 3 novembre cambi poco nonostante la rinuncia di un protagonista.

Aggiornamenti sul cast del GF Vip

Oggi, giovedì 3 novembre, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip: tra le tante cose che accadranno in diretta, spicca sicuramente l'ingresso nella casa di sei nuovi concorrenti.

In merito al numero di personaggi famosi che stasera varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, stanno circolando voci contrastanti: alcuni siti sostengono che i nuovi concorrenti entreranno tutti questa sera, altri che saranno scaglionati tra oggi e lunedì prossimo.

Un'indiscrezione che ha cominciato a diffondersi in rete stamattina, però, rimette in discussione tutto: pare che una delle sei celebrità che gli autori hanno scelto per "ripopolare" il cast, abbia rinunciato all'ultimo momento.

Durante la notte appena trascorsa, infatti, un vip dall'identità ancora ignota avrebbe interrotto la quarantena che stava affrontando in vista del debutto nel reality Mediaset.

Problemi per la produzione del GF Vip

Anche se non si sa ancora chi è il protagonista di questo retroscena, si dice che uno dei nuovi ingressi nel cast del GF Vip sarebbe saltato improvvisamente.

A meno di 24 ore di distanza dal debutto tra le mura di Cinecittà, uno dei sei nuovi concorrenti avrebbe dato forfait lasciando l'hotel dove era in isolamento da qualche giorno per regolamento.

I personaggi famosi che entreranno nella casa più spiata d'Italia da qui ad una settimana, dovrebbero essere: Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Luciano Punzo.

Stando al rumor che sta impazzando in rete in queste ore, la notte scorsa uno dei vip appena citati si sarebbe ritirato per ragioni che non sono ancora state rese note.

Non si sa, infatti, perché uno dei sei futuri vipponi abbia rinunciato a partecipare al programma di Canale 5 da un momento all'altro, ma pare che questa decisione abbia scombinato tutti i i piani agli addetti ai lavori.

GF Vip: arriva Micol Incorvaia

Nell'attesa di scoprire se è vero che uno dei sei nuovi concorrenti del GF Vip ha rinunciato ad entrare nella casa a poche ore dalla diretta del 3 novembre, i siti si stanno occupando di un altro interessante Gossip che riguarda una delle new entry.

Amedeo Venza, infatti, ha confermato che uno dei personaggi che varcherà la soglia della porta rossa giovedì sera è Micol Incorvaia: la ragazza è nota soprattutto per essere la sorella di Clizia, influencer ed ex vippona.

Tramite il suo profilo Instagram, il pugliese ha fatto sapere: "Fonti vicinissime a Micol, fanno sapere che entrerà con l'obiettivo di riprendersi Edoardo, ed intende riuscirci a tutti i costi".

La siciliana, infatti, nel recente passato ha avuto un flirt con Donnamaria e oggi sarebbe disposta a tutto pur di riprendere il rapporto da dove si è interrotto non molto tempo fa.

La bella Micol, però, dovrà fare i conti con Antonella, la concorrente che il romano sta frequentando da qualche settimana tra le mura di Cinecittà e con la quale sembra aver finalmente trovato un equilibrio. L'arrivo della ex di Edoardo, però, potrebbe mettere in discussione la relazione nata con Fiordelisi.