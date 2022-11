L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 torna in onda lunedì 28 novembre in prime time su Canale 5. Le anticipazioni del reality show condotto da Alfonso Signorini rivelano che ci sarà spazio anche per un arrivo inaspettato in casa, che promette scintille.

A fornire lo spoiler è stata Federica Panicucci nel corso della puntata odierna di Mattino 5 News, dove ha snocciolato alcuni degli ingredienti di questa nuova puntata serale.

Incontro inaspettato per i concorrenti: anticipazioni Grande Fratello Vip del 28 novembre

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip di lunedì 28 novembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per un incontro inaspettato che riguarderà gli attuali inquilini della casa di Cinecittà.

Tale incontro avverrà con un ex concorrente del reality show di Canale 5, di cui al momento non è stato ancora svelato il nome.

Lo spoiler è stato rivelato da Federica Panicucci a Mattino 5 News, dove ha consigliato i telespettatori di non perdersi questo nuovo appuntamento serale con il GF Vip, che promette come sempre grandi scintille e colpi di scena.

Un ex concorrente torna nella casa: anticipazioni GF Vip del 28 novembre

Chi sarà questo ex concorrente che rimetterà piede all'interno della casa del Grande Fratello Vip per questo confronto inaspettato? Al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito, anche se sui social, non mancano le ipotesi su quanto potrebbe succedere nel corso della diretta di questo lunedì sera.

C'è chi ipotizza che stasera possa esserci il ritorno in casa di Ginevra Lamborghini, dopo che nel corso delle ultime settimane sono circolate voci legate a un suo possibile rientro in casa per qualche giorno.

Non si esclude che possa trattarsi anche di un confronto con Clizia Incorvaia, sorella di Micol, la quale negli ultimi giorni ha subito dei pesantissimi attacchi, infatti Micol è stata insultata da Wilma e Patrizia anche per il suo aspetto fisico.

Nessun nuovo eliminato dalla casa: anticipazioni GF Vip del 28 novembre

Clizia sui social ha ammesso di essere delusa e amareggiata da quanto ha visto in questi giorni all'interno della casa, motivo per il quale gli autori potrebbero averla "arruolata" per la puntata serale di questo lunedì, in modo tale da permetterle di confrontarsi "faccia a faccia" con le due inquiline che hanno insultato sua sorella Micol.

Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti del televoto di questa settimana, che vede coinvolti Charlie Gnocchi, Nikita, Giaele e Luca Salatino. Il più votato sarà proclamato immune dal prossimo televoto: sono previste nuove eliminazioni.