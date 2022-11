Caos e tensione nella casa del Grande Fratello Vip 7 per il livello di sporcizia accumulato dai concorrenti.

Una situazione che ha fatto perdere le staffe alle due "signore" del gruppo, Patrizia e Wilma hanno sbottato per la sporcizia nella casa, e non si sono fatte problemi a bacchettare duramente il resto del gruppo per lo scarso interesse mostrato verso le pulizie e la gestione della casa.

Caos nella casa del GF Vip per la scarsa igiene

Il clima all'interno della casa del GF Vip continua a essere particolarmente teso, e dopo il ritorno di Patrizia e Wilma (entrambe guarite dal Covid-19) si sono riaccesi i contrasti per la scarsa igiene.

Rossetti non si è fatta problemi a bacchettare pubblicamente i suoi compagni di gioco, tanto da sperare che la produzione del reality show possa prendere al più presto dei provvedimenti.

Anche Wilma Goich, dopo aver ascoltato lo sfogo della sua compagna di gioco, ha colto la palla al balzo per puntare il dito contro i concorrenti che si lasciano andare fin troppo all'interno della casa, venendo meno alle regole del vivere insieme.

Patrizia e Wilma furiose per la sporcizia nella casa del GF Vip (Video)

"Sono andata nel cortiletto, e ho trovato una tazza con cicche e la cenere dentro. Faccio finta di niente, la prossima volta le prendo e le metto nella prima bocca che mi capita", ha sbottato Patrizia Rossetti, schifata e inorridita dalla scoperta fatta in giardino.

"Spargete la voce per favore, perché i posacenere ci sono", ha proseguito Rossetti rivolgendosi al resto del gruppo, che in quel momento stava ascoltando il suo amarissimo sfogo.

"Mi piacerebbe che il Grande Fratello vi facesse un c... così, perché in quel cortiletto le scrofe non ci stanno dentro", ha proseguito ancora Rossettil auspicando così un intervento diretto da parte della produzione del reality show Mediaset capitanato da Alfonso Signorini.

nonnì e patrizia incazzate nere con tutti perché vivono nello schifo e tutti muti e terrorizzati ad ascoltare

la mia vita #gfvip pic.twitter.com/AvZ4zoNwvJ — federic🐉 titanico era (@federic0x1) November 26, 2022

'Uno schifo, se vi prendete malattie sono fatti vostri', Patrizia sbotta per la sporcizia al GF Vip

"Sono due giorni che dico di andare a passare l'aspirapolvere in cortiletto, visto che ci vivete.

Andate a pulire", ha subito aggiunto Wilma Goich, anche lei sul piede di guerra nei confronti degli altri concorrenti di questo GF Vip per la scarsa igiene e la sporcizia lasciata in giro.

"È uno schifo. Cenere per terra, cicche per terra. Se vi prendete una malattia sono fatti vostri", ha chiosato ancora Patrizia Rossetti, che questa volta sembra non essere intenzionata a farla passare liscia ai suoi compagni di gioco.

"Alzate le manine e andate a pulire", ha chiosato Wilma Goich, decisamente furiosa contro gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7.