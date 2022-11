Si attendono momenti emozionanti nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Tra le varie storyline che verranno trattate, indubbiamente terrà banco quella sul triangolo amoroso tra Quinn, Carter ed Eric, con quest'ultimo che deciderà di dire alla moglie che può andare a letto con Carter visti i suoi problemi intimi che non gli consentono di soddisfarla. Questa situazione all'inizio non sarà a conoscenza di Brooke e Ridge, che appena lo scopriranno rimarranno letteralmente sconvolti, quasi non crederanno a quello che dirà l'anziano uomo.

Quinn e Carter beccati a letto insieme

Nel corso delle nuove puntate, Quinn e Carter verranno sorpresi da Justin mentre si trovano a letto a consumare il loro amore. Nonostante la sorpresa iniziale, i due dicono allo stesso Justin che in realtà questa loro relazione è stata 'approvata' da Eric, che sa che loro dormono insieme, anche a causa dei suoi problemi intimi. Appreso ciò, i due diranno a Justin di non parlare di questa storia con Ridge, che ancora non sa di questa situazione e che deve rimanere un segreto.

Si parlerà anche di Katie e Rigde, preoccupati per il fatto che non sanno come è finito il pedinamento di Quinn da parte dello stesso Justin. Come se non bastasse, anche Eric ha detto alla coppia di non intromettersi in questa situazione.

Spazio anche a Paris, che parlerà con Zende e dirà che ha intenzione di cambiare casa, almeno per il momento. Poi Steffy parlerà con Sheila, e dirà che è andata a casa sua per incontrare Hayes e abbracciarlo, secondo lei per l'ultima volta. Poi arriverà anche Finn, pressa dalle continue richieste della madre, che vuole riallacciare un minimo di rapporto, soprattutto per vedere il nipote.

Nonostante le pressioni, Finn la allontanerà.

Successivamente Katie farà visita a Eric, e con lui parleranno di diversi argomenti. Si confronteranno su Bill e le difficoltà che Katie sta avendo con lui. Messo quasi alle strette dalla conversazione, Eric potrebbe dire che è stato lui a spingere Carter ad andare a letto con Quinn, questo per colpa delle sue condizioni intime, essendo ormai appurata la sua impotenza sessuale.

Ridge scopre la verità sul padre

Poi Justin dirà a Ridge che ha visto Carter e Quinn a letto insieme, nonostante loro gli abbiano detto di non farlo. Così, Brooke e Ridge si recheranno nell'abitazione di Carter, e lo troveranno ancora con Quinn. A questo punto i due diranno che Eric è a conoscenza di tutto, ma sia Brooke che Ridge non crederanno alle loro parole, penseranno che Quinn lo stia tradendo.

Così Eric parlerà con Katie e confesserà i suoi problemi sessuali, che non gli consentono di soddisfare la moglie. Per questo gli sta bene che lei stia con Carter. Brooke resterà sconvolta da questa confessione, ne parlerà così con la sorella, che confermerà tutto. E presto anche Ridge scoprirà questa notizia sul papà, ma non vorrà accettarlo. Infine, Eric dirà a Ridge che si sente solo. Di tutta risposta, Ridge dirà al padre di chiudere la relazione con Quinn.