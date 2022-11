Carolina Marconi smaschera gli autori del GF Vip e scatta la censura. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente turbolenti per Carolina che, dopo essere stata attaccata nel corso dell'ultima puntata serale del reality show, non ha nascosto di essere disposta a lasciare definitivamente il cast.

E, nel corso delle ultime ore, la concorrente si è lasciata andare anche ad un duro sfogo nei confronti degli autori del reality show capitanato da Alfonso Signorini, ma la regia ha subito bloccato il suo intervento nel corso della diretta televisiva.

La crisi di Carolina Marconi al GF Vip 7

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, Carolina si è ritrovata protagonista di un filmato in cui venivano raccolti i pareri della maggior parte dei suoi compagni di gioco di questa edizione.

Il risultato finale di tale clip non è stato dei migliori, dato che la stragrande maggioranza dei concorrenti ha puntato il dito contro Marconi, tacciandola di essere falsa e stratega.

Una clip che ha infastidito Carolina al punto che, in diretta, è stata protagonista anche di un acceso battibecco col padrone di casa del reality show.

E, subito dopo la puntata serale, Carolina ha avuto un momento di forte crisi tanto da annunciare anche di volersi ritirare dal programma e quindi mettere la parola fine a tale esperienza.

Carolina smaschera gli autori del GF Vip e scatta la censura (Video)

Il colpo di scena, però, è arrivato nel corso delle ultime ore quando parlando in casa con Nikita, Carolina si è lasciato andare ad un amaro sfogo, tirando in ballo anche gli autori del reality show Mediaset.

Carolina non si è fatta problemi a smascherare gli autori del GF Vip, rivelando che in questi ultimi giorni ha avuto l'impressione che fossero loro stessi a non volerla più all'interno della casa e quindi protagonista delle dinamiche del gioco.

nikita e carolina

nikita: "sei l'esempio del non mollare"

carolina: "sembra che loro , gli autori, non mi vogliono"

censura pic.twitter.com/C9ZwjujEM8 — La malmostosa (@VanessaXx91) November 2, 2022

"Tu sei l'esempio del non mollare e non devi fare così", dice Nikita dopo aver ascoltato lo sfogo di Carolina sempre più in crisi all'interno della casa di Cinecittà.

"Sembra che loro non mi vogliono, loro stessi, gli autori, sono loro...", sbotta Carolina che tira in ballo anche chi "gestisce" le varie dinamiche del reality show.

La regia del GF Vip censura lo sfogo di Carolina

Immediata la reazione della regia: nel momento in cui Carolina cita gli autori del Grande Fratello Vip è subito scattata la censura.

La scena è stata silenziata e gli spettatori e fan del reality show che seguono la diretta 24 ore su 24 sia in tv che in streaming online, non hanno potuto ascoltare la seconda parte dello sfogo di Carolina Marconi. Se ne parlerà nel corso della prossima puntata serale? Lo scopriremo il 3 novembre su Canale 5.