Le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Mina Settembre 2 in onda il 6 novembre su Rai 1, svelano che Mina scoprirà che cosa nasconde la madre Olga, che le ha mentito sulla sua partenza.

Olga aveva detto una bugia a Mina, raccontandole di avere il desiderio di partire per un lungo viaggio. In realtà non è così e la verità verrà a galla in modo totalmente inaspettato.

Che cosa nasconde Olga, è davvero malata o c'è un'altra spiegazione? Inoltre, Claudio tornerà in città e rivedrà Gelsomina, alle prese con la sospensione dal lavoro che tanto ama.

Gelsomina costretta ad abbandonare il consultorio: Mina Settembre 2, anticipazioni ultima puntata

Nel primo episodio, Mina si mette in contatto con la madre biologica di Viola e questo gesto le costerà molto caro, dato che verrà sospesa dal suo incarico di assistente sociale.

Mina è distrutta, ha perso il lavoro che ama tanto e non sa come fare. A quel punto, ecco che interviene Domenico che, nel tentativo di risolvere le cose, prova a convincere la madre di Viola e ritirare la denuncia.

Dalla parte di Mimmo si schierano anche Irene e Titti. Intanto, in città rientra Claudio, che si troverà faccia a faccia con Mina: che cosa succederà?

Mina vede Olga al telegiornale: anticipazioni finale di Mina Settembre 2

La povera Mina non ha finito di soffrire. Una volta rientrata a casa, vedrà sua madre Olga ripresa in un servizio del telegiornale. Scopre così che la madre le ha mentito per tutto questo tempo.

Come se non bastasse, verrà anche a sapere che zia Rosa era al corrente della situazione e non ne ha fatto parola con lei.

Intanto, le nozze di Titti si avvicinano, ma Mina non fa altro che pensare a quanto scoperto e si sentirà anche tradita dal silenzio di zia Rosa, che sapeva tutto su sua mamma.

Mina Settembre, ultima puntata del 6 novembre: la verità su Olga

Nel frattempo, Anna ha una relazione con un uomo che rischia di mettere a repentaglio il rapporto tra Domenico e il fratello.

Sarà proprio durante la cerimonia di nozze che un retroscena inaspettato verrà alla luce.

Nell'ultima puntata di Mina Settembre, in onda in prima serata su Rai 1 il 6 novembre, Olga rientra a casa e per lei è arrivato il momento di fare i conti con la verità. Mina viene così a sapere il segreto di sua madre e il reale motivo per il quale le ha mentito.

Che cosa nasconde Olga? Secondo le indiscrezioni, pare che la donna abbia detto di voler fare un viaggio per nascondere a Mina di essere malata, ma la verità si saprà solo nell'ultimo episodio.

Dunque, termina la seconda fortunata stagione di Mina Settembre con Serena Rossi, ma la Rai ha in serbo tante novità per i suoi telespettatori: torneranno infatti serie tv e fiction molto amate come Che Dio ci Aiuti 7 e Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale, che sarà protagonista anche de La Porta Rossa.