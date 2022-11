Al termine della puntata del GF Vip di giovedì 3 novembre, gli spettatori hanno intercettato una strana conversazione tra Giaele e Antonino. I due erano da soli in giardino e parlavano di quello che funzionerebbe a livello televisivo, come il loro particolare rapporto di amicizia fatta anche di coccole sotto il piumone. Molti fan hanno criticato sia De Donà che Spinalbese, soprattutto dopo la lettera che il marito dell'influencer le ha fatto recapitare poche ore prima. Anche Oriana ha messo in difficoltà la "coppia" facendo domande specifiche sui contatti fisici sotto le coperte.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Giaele e Antonino continuano a negare di aver avuto contatti fisici sotto le coperte, ma sono davvero in pochi a crederci.

Anche durante la quattordicesima puntata del GF Vip si è parlato di questo legame e della crisi che la ragazza ha avuto pensando di poter perdere il marito Brad a causa di alcuni suoi comportamenti.

I fan più scettici, poi, alcune ore fa hanno intercettato uno strano dialogo tra Spinalbese e De Donà, uno scambio di battute che sarebbe stato incentrato su quello che piace al pubblico e ciò che andrebbe fatto per restare sempre al centro dell'attenzione.

In un video che sta facendo il giro dei social network, dunque, si sentono i due concorrenti dire: "Funziona, sì funziona".

"L'abbiamo capito ormai che funziona", hanno ripetuto quasi in coro i due amici speciali all'interno della casa di Cinecittà.

Il parere degli spettatori del GF Vip

Chi ha ascoltato la conversazione che Giaele ed Antonino hanno avuto la notte scorsa tra le mura del GF Vip, l'ha interpretata come una mezza ammissione di strategia da parte di entrambi: dicendo che hanno capito cosa funziona al di fuori, è come se i due concorrenti abbiano velatamente confessato di essersi avvicinati in modo "ambiguo" anche per assicurarsi spazio durante le puntate in diretta.

"Lei è una grande attrice, piange senza lacrime e poco dopo ride come una pazza", "I soldi fanno gola, fossi in lei penserei più alla brutta figura che ha fatto", "Tutta finzione", "Lui mi fa rabbia perché, nonostante quello che ha detto il marito di Giaele nella lettera, non le fa capire che deve allontanarsi anziché stare avvinghiata al suo braccio", "C'è un limite a tutto", questi sono solo alcuni dei pungenti pareri che i fan del reality Mediaset hanno espresso sui social network contro la "coppia" Spinalbese-De Donà.

Le domande della nuova inquilina del GF Vip

Antonino e Giaele, però, l'altra sera sono stati protagonisti anche di una specie di "interrogatorio" che la new entry Oriana gli ha fatto poche ore dopo aver messo piede nella casa del GF Vip.

La ragazza ha chiesto ai neo compagni d'avventura cosa sia successo tra loro sotto le coperte, e l'ha fatto con una domanda molto diretta: "Ma avete s...? Giuro che da fuori si vede così".

Sia Spinalbese che De Donà, però, hanno negato dicendo di essersi scambiati solamente affettuose carezze sotto il piumone, ma Marzoli ha insistito chiedendo se qualcuno di questi contatti fisici sia stato un po' più spinto degli altri.

"Lo direi senza problemi se fosse così", ha replicato il parrucchiere un po' imbarazzato dalle richieste specifiche della venezuelana.

Nel rispetto del matrimonio dell'influencer, poi, l'ex di Belen ha deciso di interrompere lo scambio di "grattini" sotto il piumone, e l'ha ribadito anche durante la puntata del 3 novembre.

Giaele, dal canto suo, ci tiene ad avere un confronto con il marito Brad e l'ha ripetuto anche l'altra sera dopo aver letto la lettera che lui le ha mandato per rassicurarla sul fatto che la "ama più di quanto il mondo gira".