Quando mancano ormai solo dieci giorni al ritorno della messa in onda su Canale 5 delle nuove puntate di Terra Amara, giungono direttamente dalla Turchia delle nuove anticipazioni che riguardano il futuro dei coniugi Yaman e delle loro vaste proprietà. Demir e Zuleyha dovranno fare i conti con un altro momento buio perché le fiamme divamperanno all'interno della loro tenuta. Altun riuscirà a mettersi in salvo in maniera abbastanza rapida, ma si temerà molto per la vita di Demir visto che quest'ultimo sarà dato a lungo per disperso.

Le fiamme divampano a casa di Zuleyha e Demir

Il 14 novembre la programmazione di Canale 5 prevede il ritorno di Terra amara. La soap, in pausa dallo scorso 19 settembre, prenderà nei palinsesti della rete Mediaset il posto che per ben sette anni è stato della serie iberica Una Vita, che si appresta ad arrivare al suo epilogo. Dalle 14.10 circa alle 14.45, cioè fino all'inizio di Uomini e Donne, i telespettatori potranno tornare a immergersi nell'atmosfera turca degli anni '70 con la storia d'amore travagliata e romantica che vede protagonisti Yilmaz e Zuleyha. Molti saranno i colpi di scena cui assisteranno i fan a partire, compreso un incendio che metterà in pericolo oltre alla tenuta Yaman anche la vita di Demir stesso.

Dopo la morte della matrona Hunkar, Zuleyha e Demir si troveranno costretti a fra fronte a un attentato che minaccerà le loro proprietà. Alcuni banditi del paese, infatti, non esiteranno a dare fuoco alla tenuta, nel tentativo di radere al suolo tutti i sacrifici di una vita degli Yaman per via di questioni politiche che agiteranno gli animi.

Fikret e Zuleyha cercano Demir

Altun riuscirà ben presto a mettersi al sicuro con i figli Adnan e Leyla potendo contare sull'aiuto di Fikret Fekeli, personaggio ancora sconosciuto al pubblico italiano. Fikret si rivelerà essere il fratello illegittimo di Demir, figlio del defunto padre Adnan, il quale aveva tenuta nascosta la sua esistenza alla famiglia.

Fekeli sarà fondamentale anche durante le fasi di ricerca di Demir.

Zuleyha, infatti, chiederà l'aiuto del cognato per dare il via alle ricerche di Demir che risulterà disperso tra le fiamme per un lungo periodo. Alla fine, i due unendo le forze riusciranno a trovare Yaman. Cosa sarà successo a Demir mentre tentava di salvare il frutto del lavoro della sua famiglia? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara. Invece per poter vedere in onda i fatti appena raccontati occorrerà attendere i primi mesi del 2023, poiché le dinamiche che porteranno a tali sviluppi si verificheranno il prossimo anno.