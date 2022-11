Che Nikita non si aspettasse di vedere in diretta al Grande Fratello Vip il video che ha realizzato sulla sua ultima breve relazione, era evidente dalla reazione che ha avuto in puntata quando Alfonso Signorini ha affrontato l'argomento. Chiacchierando con i compagni d'avventura, l'influencer ha detto di non sentirsi più legata a Valerio, anzi di aver puntato un nuovo arrivato con il quale adora trascorrere il tempo all'interno della casa.

Aggiornamenti sugli amori del GF Vip 7

L'ingresso nella casa del GF Vip di sei nuovi concorrenti ha rotto gli equilibri già precari del gruppo: se le donne hanno movimentato le "dinamiche litigiose", gli uomini hanno dato il via a una serie di interessi inediti.

Nikita, per esempio, da qualche giorno appare particolarmente sorridente, come se l'arrivo di qualcuno tra le mura di Cinecittà le avesse svoltato le giornate.

Da quando Luca Onestini è entrato in gioco, infatti, la ragazza si mostra più felice del solito ed è stata lei stessa ad ammetterlo in una recente chiacchierata con alcuni compagni d'avventura.

Parlando del giovane che ha esordito nel reality giovedì scorso, Pelizon ha detto: "Mi piace, è strafolle e pieno di energia".

"Con lui mi diverto e sto benissimo. Non so come comportarmi, sono riservata e poi vedo che lui scherza con tutti perché è appena arrivato e sta cercando di inserirsi", ha aggiunto la giovane.

La chiusura della protagonista del GF Vip con l'esterno

L'arrivo in casa di Luca Onestini, dunque, è coinciso con un periodo di crisi personale che Nikita ha vissuto.

Dopo che Alfonso Signorini l'ha informata del fatto che un suo video privato con Valerio è stato pubblicato dai profili social di Chi, la concorrente del GF Vip ha deciso di prendere le distanze dal fidanzato.

"Io non avevo neanche mai detto il suo nome, dovevo essere io a deciderlo", ha fatto sapere la vippona.

Pelizon, dunque, non ha apprezzato che l'imprenditore, col quale si è frequentata per poche settimane prima di varcare la soglia della porta rossa, abbia messo in piazza il loro "amore" senza interpellarla, soprattutto conoscendo la sua riservatezza.

"Poteva scrivermi una lettera o mandarmi un aereo, non rendere pubblici i cavoli miei dichiarandosi il mio fidanzato", ha detto ancora l'inquilina del reality Mediaset, visibilmente delusa dal comportamento dell'uomo al quale si sentiva molto legata fino a poco tempo fa.

La decisione tra le mura del GF Vip

"Io e lui non siamo fidanzati, e non si cambiano le carte in tavola su cose stabilite prima, non lo trovo corretto", ha aggiunto Nikita, sempre in merito alla scelta di Valerio Tremiterra di rendere pubblici i loro momenti in coppia.

La concorrente del GF Vip 7 ha detto una cosa che sembra lasciare poco spazio a un futuro d'amore con l'imprenditore: "Adesso sono libera".

Alfonso Signorini sicuramente "gioirà" per la presa di posizione di una delle protagoniste più amate di quest'edizione del reality Mediaset, anche perché aveva già cominciato a stuzzicarla sul bel rapporto che ha costruito con George nelle scorse settimane.

Secondo quello che ha dichiarato in questi giorni, però, Nikita sembra più proiettata verso una possibile conoscenza con Luca Onestini, per il quale ha già detto di nutrire un interesse.