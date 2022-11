Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily, riguardo gli episodi di martedì 15 e mercoledì 16 novembre, evidenziano che Stefania (Grace Ambrose) chiederà a Matilde (Chiara Baschetti) di darle una mano a convincere Marco (Moisè Curia) a non lasciare la sua professione da giornalista. Salvatore (Emanuel Caserio), intanto, tornerà nel capoluogo lombardo, nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni) preferirà continuare a mantenere le distanze dalla moglie di Tancredi (Flavio Parenti).

La Contessa Adelaide (Vanessa Gravina) organizzerà al Circolo un concorso letterario, mentre Irene (Francesca Del Fa) verrà a conoscenza del lavoro secondario che svolge Clara (Elvira Camarrone). L'amicizia tra Elvira (Clara Danese) e Amato junior si consoliderà, nel frattempo il Commendatore Umberto (Roberto Farnesi) inviterà Flora (Lucrezia Massari) a non farsi alcun tipo di scrupolo riguardo al comportamento avuto nei confronti di Maria (Chiara Russo).

Salvatore tornerà a Milano dopo il viaggio a Londra

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, riguardanti le puntate del 15 e 16 novembre, rivelano che Stefania non si darà pace, notando che Marco è ancora convinto di lasciare il mondo del giornalismo.

A tal proposito, la giovane Colombo chiederà il sostegno di Matilde, invitandola ad aiutarla a convincere il rampollo di casa Di Sant'Erasmo a non lasciare la sua professione.

Salvatore, dopo il viaggio a Londra, farà il suo ritorno nella città meneghina, ma non avrà dimenticato del tutto Anna (Giulia Vecchio).

Vittorio, memore delle batoste sentimentali degli ultimi tempi, preferirà continuare a mantenere le distanze da Frigerio.

Marcello, invece, sarà più che mai intenzionato a soddisfare i desideri della contessa, quindi le farà ottenere le informazioni che cercava sulla serra abbandonata. La nobile, difatti, potrà acquistare il terreno in questione.

Maria sarà frustrata dopo l'ennesima vessazione subita da Flora, così Vito cercherà di confortarla, spingendola a credere nel suo talento.

Adelaide organizzerà un concorso letterario

Vogliosa di recuperare il rapporto con il nipote, la contessa organizzerà al Circolo un concorso letterario, dove a far da giudice sarà proprio Marco.

Irene, successivamente, scoprirà che Clara non le ha detto la verità in merito al suo secondo lavoro, difatti la nuova Venere lava le scale in un palazzo per aiutare economicamente la sua famiglia.

L'amicizia tra Elvira e Salvo, invece, si farà sempre più affiatata, tant'è che il fratello di Tina (Neva Leoni) svelerà alla commessa il suo vero stato d'animo.

Ferraris, intanto, spronerà Lamantia a fare il primo passo nei riguardi della giovane sarta, mentre Flora sarà in preda ai sensi di colpa per come si è comportata con Puglisi.

Il padre di Marta (Gloria Radulescu), a proposito, indurrà la fidanzata a non farsi alcun tipo di scrupolo in tal senso.