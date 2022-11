La puntata di Un posto al sole del 17 novembre sarà ricca di colpi di scena e novità. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Raffaele e Roberto avranno un confronto su Marina e Ferri potrebbe rendersi conto di perso per sempre la sua compagna. Nel frattempo Viola andrà da Rosa per scusarsi, anche per conto del piccolo Antonio, per l'incidente accaduto a suo figlio Manuel. Lia, invece, non saprà se lasciare Palazzo Palladini, mentre una persona familiare a Diego ruberà i gioielli della famiglia della domestica.

Un posto al sole, anticipazioni 17/11: Raffaele e Roberto hanno un confronto

Roberto continuerà a non trovare pace e a essere in pensiero per Marina. Nell'episodio del 17 novembre, l'imprenditore avrà un confronto inedito con Raffaele. Al momento non è chiaro cosa si diranno, ma la conversazione potrebbe riguardare le preoccupazioni dell'imprenditore nei confronti della sua compagna, che è anche parente del portiere di Palazzo Palladini. Roberto potrebbe avere perso per sempre Marina ma, al momento, non è chiaro se ci saranno nuovi sviluppi nel sequestro della fidanzata di Ferri.

Un posto al sole, trama 17/11: Viola va a scusarsi con Rosa

Viola, invece, andrà da Rosa a scusarsi. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Bruni aveva deciso di dare ripetizioni a Manuel.

Purtroppo le anticipazioni rivelano che nel giardino di Palazzo Palladini ci sarà un incidente, che avrà come protagonista il piccolo Renda. Al momento non è chiaro cosa accadrà al bambino, ma non sarà nulla di serio. Attualmente è ipotizzabile che, giocando in cortile, Antonio abbia fatto cadere Manuel. Le anticipazioni dell'episodio del 17 novembre rivelano che Viola si recherà da Rosa a chiederle scusa anche per conto di suo figlio.

Non è chiaro come reagirà l'ex moglie di Damiano di fronte alle parole della professoressa Bruni e non si sa se il bambino tornerà a fare ripetizioni a casa di Viola.

Un posto al sole, puntata 17/11: Lia vuole andare via, un familiare di Diego ha trovato i gioielli

Nel frattempo, durante l'episodio di Un posto al sole del 17 novembre, ci sarà una novità che riguarderà Lia.

La domestica di Roberto Ferri vorrà lasciare Palazzo Palladini, dopo avere scoperto che qualcuno è arrivato prima di lei a recuperare i gioielli appartenenti alla sua famiglia. A quel punto Diego tenterà di convincere Longhi a rimanere nel condominio di Posillipo. Inoltre ci sarà un colpo di scena, perché una persona molto familiare a Giordano troverà i gioielli di Lia. Al momento, però, non è chiaro chi possa essersi intrufolato nel seminterrato di Alberto per recuperare i preziosi gioielli.