Dopo Elenoire Ferruzzi, Daniele Dal Moro sta facendo girare la testa ad un'altra Vippona. Così, mentre nella casa i concorrenti si sono trovati costretti a combattere contro un focolaio di Covid che ha già colpito quattro di loro (Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi, oltre a Pamela Prati che è stata già eliminata), Wilma Goich ha confessato a Sarah Altobello di provare forti emozioni per l'ex tronista. Giungono inaspettate le parole di Wilma, che ha ammesso di non sentirsi così da anni e di essere consapevole della grande differenza d'età che la divide da Daniele.

Allo stesso tempo, la Goich ha aggiunto di volersi vivere a pieno le sue sensazioni.

Wilma infatuata di Daniele: la confessione a Sarah

'Ci guardiamo e ci capiamo, è successo forse tre volte nella vita', ha affermato Wilma parlando con la sua coinquilina Sarah delle emozioni che Daniele, più giovane di lei di 45 anni, ha saputo smuovere in lei. 'Mi ha risvegliata', ha poi aggiunto Goich, aggiungendo di non voler fantasticare troppo sulla storia che potrebbe nascere con Dal Moro. Ma le parole della cantante sembrano andare in un'altra direzione, visto che le sensazioni che l'ex tronista ha suscitato sembrano essere esplose in lei con veemenza. Ad Altobello, Wilma ha raccontato che tutto è partito da un abbraccio che i due si sono scambiati dopo essersi raccontati tra le lacrime delle esperienze forti vissute nelle loro rispettive vite.

Facendo leva sulle parole di Sarah, che ha dato man forte Wilma spingendola a non precludersi nulla all'interno della casa, la cantante si è lasciata un po' andare facendo notare che Daniele abbraccia solo lei. 'Io non ho escluso a priori qualsiasi possibilità, ma bisogna essere in due', ha poi detto la Goich che ha anche detto di aver lasciato un 'cancelletto aperto nel suo muro'.

'Non ci resterò male se non accadrà nulla, se poi arriva qualcosa benissimo', ha proseguito la donna che pare intenzionata a non demordere.

L'ironia del web per la Goich

'Sono una donna matura, so che tutto può capitare', ha anche aggiunto Wilma che ha fatto notare a Sarah che lui l'ha invitata al ristorante quando usciranno dalla casa.

Non solo, la Goich ha anche raccontato che durante una conversazione avuta con Dal Moro, quest'ultimo le ha fatto notare che se ci fossero meno anni a dividerli di certo loro starebbero insieme. Wilma, quindi, pare convinta che l'attrazione sia reciproca con il giovane.

MA IN CHE SENSO NONNÌ SI È INNAMORATA DI DANIELE E PER LEI LUI LA RICAMBIA PURE

MA CHE CI METTONO IN QUEL VINO #GFVIP pic.twitter.com/6zVXMBKofZ — francesca✨ (@Imnotre38975450) November 14, 2022

Intanto, sui social, dopo la conversazione avuta tra Wilma e Sarah, Daniele è schizzato in cima alle tendenze su Twitter. L'ironia degli utenti è tagliente: Wilma viene definita la nonna, ma non solo. Daniele, che ha mostrato molta paura per la diffusione del Covid all'interno della casa, viene visto come la preda pronta a fuggire. Chissà come commenterà il giovane l'interesse di Wilma se gli verrà mostrata una clip in puntata.