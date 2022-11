Momenti di confronto all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 nel corso della serata di ieri, domenica 13 novembre 2022. Protagonisti Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli, subito dopo aver cenato, mentre alcuni dei loro compagni di avventura giocavano in salotto. La venezuelana e l'hair-stylist si sono recati in piscina. L'ex di Belen Rodriguez ha dichiarato alla gieffina che nell'ultimo periodo nota spesso Daniele Dal Moro parlare con Marzoli sostenendo che il veneto non abbia apprezzato come sia finito il loro rapporto. Antonino ha confidato ad Oriana che ogniqualvolta si sia avvicinata a Dal Moro si è reso conto che il 32enne ha parlato di come vorrebbe che fosse la sua ragazza, aggiungendo che lo ha sentito chiacchierare solo di questo.

Antonino si confronta con Oriana Marzoli

Appartati in piscina al Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese ha sottolineato ad Oriana Marzoli che sta creando confusione. L'hair-stylist ha ridacchiato mentre parlava alla venezuelana. La new entry del Reality Show condotto da Alfonso Signorini ha affermato che Daniele Dal Moro stia finendo per ingigantire la vicenda con il risultato che ci stia marciando su. Oriana Marzoli ha così deciso di confidarsi con l'imprenditore, ammettendo che, al momento, non prova alcun interesse verso qualcuno del loft di Cinecittà. Per questa motivazione, alla venezuelana è piaciuto scherzare e giocare con i compagni di avventura, aggiungendo di esserci rimasta male per il fatto che Spinalbese si sia allontanato da lei, specialmente perché Oriana ha immediatamente messo le cose in chiaro con il veneto.

Antonino ha dichiarato che è come se Marzoli avesse ricevuto un due di picche da Dal Moro e per infastidirlo le piace giocare con l'hair stylist.

Il disappunto di Oriana Marzoli

In piscina è poi proseguito il confronto fra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli. La gieffina ha dichiarato di non condividere la posizione presa dall'hair stylist ma di rispettarla.

La venezuelana ha così domandato all'imprenditore: "Perché ti allontani se non ho niente con nessuno?". Marzoli ha sottolineato che da Daniele Dal Moro vuole soltanto una semplice amicizia, non avendo intenzione di andare oltre. Nonostante queste parole, Antonino Spinalbese è rimasto della propria idea, evidenziando che la cosa migliore è restare distanti.

Secondo l'hair stylist, il 32enne veneto è una persona molto sensibile meritevole di stima e di rispetto. L'ex di Belen Rodriguez non sembrerebbe avere nessuna intenzione di compromettere il suo rapporto con il gieffino. A questo punto ci si domanda che evolverà il rapporto fra la venezuelana ed Antonino Spinalbese, se l'imprenditore proseguirà nel mantenere le distanze.