Cosa succederà nelle nuove puntate di Terra Amara? Le anticipazioni della soap opera che si prepara a tornare in onda in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena che non passeranno affatto inosservati.

Demir, ad esempio, si ritroverà a dover scontare una pena dietro le sbarre mentre per Hunkar arriverà il momento di scoprire tutta la verità sul decesso di suo marito.

Il giallo sul decesso del papà di Demir: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste nel corso dell'autunno 2022 in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che si tornerà a parlare del decesso misterioso e ancora avvolto nel mistero del padre di Demir.

La verità sta per venire a galla ma, l'ultimo testimone che ha avuto modo di incontrare Fekeli, verrà ritrovato senza vita prima di poter dire cosa sia successo realmente.

Hunkar scopre la verità sul decesso del marito: anticipazioni Terra Amara

Il mistero, quindi, diventerà sempre più fitto ma alla fine sarà Fekeli a far chiarezza su quanto è accaduto.

Gli spoiler delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che l'uomo riuscirà a parlare con Hunkar e, per prima cosa, le confesserà quelli che sono i reali sentimenti che prova nei suoi confronti.

Successivamente, poi, Fekeli le rivelerà anche tutta la verità (ancora ignota) sul decesso di suo marito e finalmente quindi verrà messa la parola fine a questo giallo.

Demir finisce in carcere, Yilmaz volta pagina: nuove anticipazioni Terra Amara

E poi ancora, le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Yilmaz, il quale si renderà conto di provare dei sentimenti forti nei confronti di Mujgan e, alla fine, i due usciranno allo scoperto con la loro storia d'amore.

Per Demir, invece, saranno in arrivo dei guai: le anticipazioni della soap opera rivelano che l'uomo finirà in carcere con l'accusa di omicidio e a Gaffur verrà data l'occasione di una nuova vita se si prende la colpa.

Demir, però, non accetterà questo scambio e dopo essere stato scagionato da Fekeli, lascerà la tenuta con Zuleyha e il piccolo Adnan.

La nuova programmazione di Terra Amara nel palinsesto autunnale Mediaset

I colpi di scena, quindi, non mancheranno in queste nuove puntate della soap opera che sarà in onda dal lunedì al sabato in prima visione assoluta su Canale 5.

L'appuntamento nel palinsesto feriale è previsto dalle 14:10 alle 14:45, mentre al sabato pomeriggio saranno trasmesse delle puntate extra-large di Terra Amara, che copriranno lo slot orario che va dalle 14:15 alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà a Verissimo condotto da Silvia Toffanin.