Aida Nizar al Grande Fratello Vip 7? Al momento non c'è alcuna conferma riguardante l'ingresso della 47enne iberica nella casa di Cinecittà. Tuttavia, i fan del programma hanno iniziato ad ipotizzare al suo "arruolamento" nel cast a causa di un post pubblicato dalla diretta interessata.

Il post criptico dell'ex gieffina

Tramite il suo profilo Instagram, Aida Nizar ha postato un suo scatto mentre si trovava in aeroporto e aveva con sé delle valigie. Nel post, la diretta interessata ha scritto in spagnolo: "A lavorare". Ma non è tutto, la 47enne ha taggato proprio il colosso di Cologno Monzese.

Per questo motivo sul web è iniziata a circolare la voce di un ipotetico ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Ovviamente, non c'è alcuna certezza sull'entrata di Nizar poiché né Alfonso Signorini né la redazione del Reality Show ha confermato o smentito.

All'attuale cast dei "vipponi" si sono già aggiunti sei concorrenti: Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Tuttavia, non è escluso che presto Alfonso Signorini non deciderà di mettere nuovi inquilini all'interno della casa per smuovere le dinamiche.

Chi è Aida Nizar?

Aida Nizar in passato ha già preso parte al Grande Fratello. In quel caso, l'edizione era la versione "Nip" condotta da Barbara D'Urso.

La concorrente iberica si era subito fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per il suo carattere "fumantino".

All'interno della casa, Aida era stata vittima di un'aggressione verbale che era costata la squalifica del concorrente Baye Dame. Durante il percorso all'interno del reality show, fra Aida Nizar e Cristiano Malgioglio (opinionista) c'erano stati alcuni scambi d'opinione al vetriolo.

Successivamente Nizar ha ricoperto in più occasioni il ruolo di opinionista nei programmi di D'Urso.

L'ultima volta che in Italia si è parlato di Aida Nizar, è stato per una polemica: l'ex gieffina si era immersa col costume nella Fontana di Trevi a Roma e alle forze dell'ordine come giustificazione aveva detto "lei non sa chi sono io".

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social, alcuni utenti del web hanno espresso un loro commento sulla possibileingresso di Aida Nizar al Grande Fratello Vip 7.

Mentre da un lato c'è chi si è augurato l'ingaggio della 47enne, dall'altro c'è chi ha detto di essere contrario. Un utente ha affermato: "Oddio raga, mi aspetto di tutto". Un altro utente si è domandato se la 47enne tornerà nei programmi di Barbara D'Urso. Secondo un telespettatore, Nizar non entrerà nella casa. Un altro fan del programma invece ha fatto presente che fra Aida e Oriana Marzoli c'è una certa antipatia, quindi non è escluso il suo ingresso.