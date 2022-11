Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda con grande successo su Rai 1. Le vicende dei protagonisti si fanno sempre più intriganti: le anticipazioni de Il Paradiso del 22 novembre si incentreranno sulla vicenda che riguarda Ezio e il suo licenziamento dalla Palmieri. Come i seguaci della fiction ben sapranno, i rapporti lavorativi tra Umberto ed Ezio sono andati via via sgretolandosi. Colombo non sarà riuscito a sopportare tutti i rimproveri del Commendatore riguardo allo svolgimento del suo lavoro, così da arrivare a dare le dimissioni.

Una novità che porterà sicuramente scompiglio nella vita del padre di Stefania.

Trame Il Paradiso delle signore del 22 novembre: Ezio e Gloria sempre più in confidenza

La famiglia Colombo è stata negli ultimi tempi al centro di diverse problematiche. Prima il negato divorzio dalla Sacra Rota per Ezio da Gloria, poi gli insulti nei confronti di Veronica da alcune parrocchiane del paese per via della sua convivenza al di fuori dal matrimonio. Per Ezio non sarà dunque facile affrontare la perdita del suo lavoro storico, motivo per cui deciderà di mentire a Veronica sulla questione. La famiglia Colombo infatti, non verrà informata del licenziamento di Ezio, ma solo Gloria sarà a conoscenza di quanto accaduto.

Se da un lato Ezio continuerà a non essere sincero con Veronica, dall'altro troverà in Gloria una fidata complice alla quale rivelare i suoi progetti futuri riguardo il denim. La situazione tra Flora e Umberto invece, continuerà ad essere molto complicata, nonostante Guarnieri voglia riconquistare la sua amata.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 22 novembre: Adelaide vuole informazioni su Flora e Umberto

Ovviamente, all'astuta Contessa non sfuggirà che qualcosa tra Umberto e Flora non va. Adelaide deciderà così di chiedere informazioni a Marcello, più informato di lei sulla questione in quanto Ravasi avrà iniziato a confidarsi con lui in merito ai suoi problemi sentimentali.

Ovviamente, Barbieri confermerà i sospetti di Adelaide sulla crisi sentimentale tra il suo ex e la nuova compagna. Vittorio, dopo aver avuto una discussione con Matilde, temerà che questa possa lasciare Il Paradiso. Il direttore deciderà di parlare con la moglie di Tancredi, confessandole che è un suo forte desiderio continuare a lavorare ancora insieme a lei.

Nel frattempo, tutto il mondo verrà colpito da una tragica notizia. Si tratterà dell'assassino di John Fitzgerald Kennedy, Presidente degli Stati Uniti. La sua morte scatenerà la solidarietà della popolazione e anche protagonisti del Paradiso ne saranno colpiti in prima persona.