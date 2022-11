Dopo due mesi di convivenza forzata, nella casa del Grande Fratello Vip 7 i litigi tra concorrenti sono all'ordine del giorno. Durante la spesa settimanale, Antonino Spinalbese ha discusso con Nikita Pelizon. Il motivo? Il 27enne ligure ha accusato la modella triestina di non voler acquistare il dolcificante che era stato richiesto da lui. Tra le persone che hanno spezzato una lancia a favore di Nikita, c'è stato solo Luca Onestini.

Ennesima lite tra Spinalbese e Pelizon

Mercoledì 30 novembre i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sono riuniti per fare la spesa settimanale.

Ad un certo punto Antonino ha chiesto di acquistare alcune scatole di dolcificante per lui. Nel rivedere i beni acquistati, Nikita ha fatto notare a Charlie Gnocchi che erano state acquistate troppe scatole di dolcificante visto che quel tipo di zucchero viene utilizzato solamente da Spinalbese. Tra i due coinquilini è nata una forte discussione. Il 27enne ha insinuato che la modella non volesse acquistare il dolcificante solo perché richiesto da lui. Tra l'indifferenza dei presenti in salotto, l'unico che ha spezzato una lancia a favore di Nikita è stato Luca Onestini.

Poco dopo, in veranda i concorrenti si sono ritrovati a discutere di quanto accaduto poco prima. Luca Onestini ha spiegato che tutti hanno attaccato Nikita in quel momento per un motivo banale.

In un secondo momento, è emerso che la modella non aveva tutti i torti sul ridimensionare l'acquisto di dolcificante. Mentre si trovavano in camera da letto infatti, Charlie ha spiegato che in casa era già presente una scatola di zucchero per Antonino. A fare eco al conduttore radiofonico, ci ha pensato Luca Salatino: lo chef romano ha precisato che in casa erano presenti ben tre o quattro scatole di dolcificante.

Charlie: “Sicuramente 1 dolcificante per Antonino c'è”

Salatino: “Ma ce ne stanno 4”



SALATINO DICE CHE CI SONO 4 DOLCIFICANTI PER ANTONINO.

QUESTA È LA CONFERMA CHE È STATO TUTTO UN PRETESTO PER ANDARE CONTRO NIKITA, CHE SCHIFO.#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/hDj38YVdw2 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 30, 2022

Il commento di alcuni telespettatori sui social

Tra Nikita e Antonino non corre buon sangue, questo è quanto è stato notato dalla maggior parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip 7.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore della modella dopo l'ennesima discussione con l'ex di Belen: "Antonino cade sempre dal pero". Un altro utente ha sostenuto che George ha cercato invano di far ragionare Spinalbese: "Con Antonino non si può dialogare". Un telespettatore ha criticato tutti coloro che non hanno speso alcuna parola per difendere Nikita: "La cattiveria di alcuni di loro è assurda". Alcuni utenti hanno criticato Luca Salatino per non essere intervenuto nella discussione, visto che era al corrente che in casa c'erano già alcune scatole di dolcificante: "Vergognoso, tutti contro Nikita e lui zitto".

Non è escluso che nella 20^ puntata del Reality Show, Alfonso Signorini non tratti l'argomento con i diretti interessati.