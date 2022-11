Le nuove anticipazioni di Uomini e donne per il mese di dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida Platano.

La dama siciliana sarà pronta a rimettere piede in trasmissione dopo il suo addio al programma con Alessandro e non mancheranno i momenti di tensione con Riccardo Guarnieri.

Occhi puntati anche sul percorso di Federico Nicotera che, nel corso delle prossime nuove puntate di questa edizione, si ritroverà a fare i conti con il rifiuto della corteggiatrice Alice.

Ida Platano ritorna in studio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per il rientro in trasmissione di Ida Platano. La dama siciliana, a distanza di un po' di settimane dalla sua uscita di scena con Alessandro Vicinanza, rimetterà piede in trasmissione, pronta a raccontare al pubblico come sta procedendo la sua storia d'amore.

I colpi di scena non mancheranno, dato che in studio ci sarà subito spazio per un nuovo confronto diretto che la vedrà coinvolta assieme al suo ex Riccardo Guarnieri.

Il motivo? Ida Platano racconterà in studio di aver ricevuto dei messaggi da Riccardo subito dopo il momento della scelta finale in studio.

Messaggi che hanno acceso anche discussioni tra la dama e il suo attuale fidanzato Alessandro anche se, alla fine, i due sono riusciti a chiarirsi definitivamente.

Riccardo scoppia in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Ebbene, nel corso delle prossime nuove puntate di Uomini e donne di questa stagione, Riccardo e Ida si ritroveranno a discutere di quanto è accaduto e nel momento in cui la dama ballerà con Alessandro, ci sarà il colpo di scena inaspettato.

Riccardo Guarnieri, infatti, deciderà di abbandonare lo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e finirà per scoppiare in lacrime.

Tale scena potrebbe essere un chiaro segnale del fatto che, sebbene si stia sforzando di andare avanti, Riccardo non abbia ancora dimenticato del tutto la precedente relazione con la dama siciliana, che aveva fatto breccia nel suo cuore.

Federico rifiutato da Alice: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, al centro delle nuove puntate di Uomini e donne ci sarà anche il percorso di Federico Nicotera che, dopo essersi lasciato andare un po' troppo con la giovane Carola, farà i conti con il rifiuto di Alice.

Durante le ultime esterne, infatti, Federico si è sbilanciato con Carola e i due si sono lasciati andare ad un bel po' di baci ed effusioni.

Tale situazione ha messo in crisi Alice che, dovendosi presentare ad una esterna con Federico, ha preferito fare un passo indietro. La corteggiatrice, quindi, ha rifiutato il tronista e ha deciso di non presentarsi, lasciandolo da solo all'incontro prefissato.

A dicembre il cambio programmazione per Uomini e donne su Canale 5

Il mese di dicembre, quindi, si preannuncia particolarmente intenso dal punto di vista delle dinamiche e dei colpi di scena che terranno banco all'interno dello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Intanto, anche in questo mese di novembre, Uomini e donne ha confermato la sua "supremazia" sulla fascia ascolti del primo pomeriggio di Canale 5, ottenendo una media di ascolti che arriva a sfiorare i tre milioni di fedelissimi al giorno e uno share che arriva a toccare anche punte del 30%.

E, in vista del prossimo dicembre 2022, la trasmissione dei sentimenti di Canale 5 subirà uno stop in daytime: per la consueta pausa natalizia, il programma verrà interrotto nel daytime della rete ammiraglia per un po' di settimane, in attesa del ritorno in video da gennaio 2023 in poi.