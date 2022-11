Patrizia Rossetti e Nikita Pelizon hanno avuto uno scambio di battute acceso al Grande Fratello Vip 7. Venerdì 25 novembre, la 63enne ha rimproverato in modo brusco la coinquilina per avere lasciato un mozzicone di sigaretta in giardino. In un primo momento, la modella ha risposto "ok" al rimprovero della coinquilina ma successivamente è scoppiata in lacrime.

L'episodio finito al centro delle polemiche

Patrizia è rientrata nella casa insieme a Wilma Goich, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi: i cinque concorrenti erano stati posti in isolamento dopo essere risultati positivi al coronavirus.

Venerdì, la 63enne ha rimproverato in modo brusco Nikita: quest'ultima aveva lasciato un mozzicone di sigaretta in giardino. Davanti al rimprovero di Rossetti, la modella ha risposto con un timido "ok", ma successivamente è scoppiata a piangere nel cortiletto della casa di Cinecittà.

Pelizon nel momento di sconforto ha trovato il suo amico George Ciupilan. Quest'ultimo non ha riferito alcuna parola alla coinquilina, ma l'ha solamente abbracciata per farle sentire il suo supporto.

Il commento di alcuni utenti

L'atteggiamento di Patrizia Rossetti non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, i fan di Nikita Pelizon hanno criticato la 63enne: "Stai tranquilla, lunedì ti facciamo arrivare al 70%".

Il riferimento è al televoto per i preferiti in cui si trovano Nikita, Luca Salatino, Charlie Gnocchi e Giaele De Donà. Un altro fan della modella ha confidato che le sarebbe piaciuto abbracciare Nikita. Un utente si è complimentato con George: "Grazie, solo su di te si può contare". A detta di un utente, Nikita sarebbe scoppiata in lacrime a causa delle tensione acculumata all'interno del Reality Show: "Capisce che ha mezza casa contro".

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha sostenuto che Patrizia Rossetti da quando è tornata nella casa abbia assunto un atteggiamento più "autoritario" nei confronti dei suoi compagni d'avventura. Infine, c'è chi ha sostenuto che Nikita Pelizon abbia voluto fare la parte della "vittima".

Nikita piange e George va subito ad abbracciarla e cerca di farla ridere 🤍



Lo loro amicizia è la cosa più vera di questa edizione, non si discute.#gfvip #nikiters #ciupita pic.twitter.com/yxLvtrBtIc — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 25, 2022

Il percorso di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è una delle concorrenti preferite dei telespettatori del Grande Fratello Vip 7.

Il suo percorso all'interno della casa è stato caratterizzato da alti e bassi: Elenoire Ferruzzi l'aveva criticata per essersi avvicinata a Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese non ha mai nutrito simpatia nei confronti della modella mentre Antonella Fiordelisi ha iniziato ad attaccare la coinquilina poiché la ritiene una persona falsa.

Nella casa di Cinecittà, Nikita ha potuto sempre contare sul supporto di George Ciupilan.