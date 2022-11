Un nuovo Gossip sta circolando sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip: nel pomeriggio, infatti, Attilio ha informato Charlie di un qualcosa che sarebbe successo tra Giaele e Micol nelle ultime ore. Secondo Romita, le due concorrenti avrebbero ammesso di essersi scambiate un lunghissimo bacio lontano da occhi indiscreti, probabilmente sotto le coperte che condividono la notte. Anche se al momento non esiste nessun video che confermi il fatto.

Aggiornamenti sugli amori del GF Vip

Stando a un discorso che Attilio ha fatto con Charlie nel pomeriggio del 25 novembre, potrebbe essere nato un nuovo interesse tra le mura di Cinecittà, e stavolta tutto al femminile.

Romita ha aggiornato il coinquilino su un avvicinamento che ci sarebbe stato tra Giaele e Micol: pare che le due si siano scambiate delle effusioni sotto le coperte e che l'abbiano anche ammesso davanti a tutti. "Forse per il bacio più lungo del mondo dovevano mettere loro due, ma lo sai che...?", ha detto il giornalista a Gnocchi. Lo speaker radiofonico è apparso stupito dalla notizia e ha chiesto se fosse vero, e Attilio ha subito risposto: "Sì, l'hanno confermato".

Il parere del pubblico del GF Vip

"Giaele ha chiesto se poteva dirlo e Micol era rossa in viso. Ha anche detto che ieri c'ha provato con lei", ha continuato Attilio nel discorso. Stando a questa breve ricostruzione, dunque, De Donà e Incorvaia si sarebbero scambiate un lungo bacio e, dopo un momento di imbarazzo, l'avrebbero ammesso.

Chi ha ascoltato le parole di Romita, non ha potuto far altro che chiedersi come mai la regia del GF Vip non abbia indugiato su un colpo di scena come quello delle effusioni tra due donne del cast: attualmente, infatti, non esiste una prova video che confermi quando ha detto il giornalista all'interno della casa.

In queste ore, intanto, di Giaele si è parlato per un "due di picche" che ha rifilato ad Antonino.

Dopo che Spinalbese le ha chiesto di tornare al rapporto di confidenza che avevano all'inizio del programma, l'influencer ha rifiutato e ha detto: "Prima eri tu il mio punto di riferimento, ora ne ho altri. Preferisco passare il tempo con altre persone, anziché infilarmi nei casini".

La gelosia di Antonella al GF Vip

Per quanto riguarda Micol, continua a ricoprire il ruolo di "terza incomoda" tra Antonella ed Edoardo.

L'altra sera, infatti, la napoletana ha fatto una nuova scenata di gelosia al fidanzato dopo averlo visto duettare al karaoke con Incorvaia.

Tra i due ex non c'è stato nessun avvicinamento equivoco, eppure Fiordelisi ha reagito male e ha invitato Donnamaria a lasciarla stare: "Vattene da lei, vai a schiacciarle i brufoletti che ha sul viso. Solo tu potevi metterti con una come Micol".

Parole al veleno quelle che l'influencer ha riservato alla coinquilina con la quale si è scontrata già molte volte da quando si trovano a convivere sotto lo stesso tetto. La siciliana, però, sembra non avere alcuna intenzione di intromettersi nella coppia, anzi il suo interesse pare essere rivolto verso un'altra concorrente molto discussa della settima edizione.

Tra Micol e Giaele, infatti, è nata una bellissima amicizia sin dall'inizio e, stando a quello che ha raccontato Attilio in queste ore, forse anche qualcosa di più profondo.