Ad Amici potrebbe esserci la possibilità di inserire nella lista dei possibili nuovi allievi della scuola una ragazza che ha un trascorso sentimentale con uno dei titolari. Come ha svelato Maria De Filippi durante il daytime del 25 novembre, ai casting voluti da Emanuel Lo si è presentata anche l'ex fidanzata di Gianmarco. Megan, attuale compagna del ballerino, ha reagito con una risata nervosa alla notizia che presto potrebbe convivere con la "rivale" in amore.

Aggiornamenti sulle coppie di Amici

Venerdì 25 novembre la puntata pomeridiana di Amici è cominciata con Maria De Filippi che ha fatto sapere che Emanuel Lo sta pensando a una sostituzione, e ha chiesto e ottenuto un casting speciale su ragazzi specializzati nel genere hip-hop: i talenti che fanno parte della squadra capitanata dal professore, ovvero Ludovica, Maddalena e Samu, rischiano una sostituzione nei prossimi appuntamenti con Maria De Filippi in studio.

Dopo aver aggiornato gli allievi sulla particolare richiesta che ha fatto l'insegnante di ballo, la padrona di casa del talent show ha mandato in onda in casetta il video del provino di una candidata al banco messo a disposizione dal compagno di Giorgia.

Prima di far partire il filmato, la presentatrice si è rivolta a Megan e le ha detto: "Tu la conosci per via indiretta".

La reazione della titolare di Amici

Megan ha colto subito la provocazione e ha risposto: "Claudia? Bene". La ballerina del team Todaro ha capito immediatamente che la candidata al banco che Emanuel Lo ha adocchiato ai provini altro non è che l'ex fidanzata di Gianmarco.

Vedendo il video, anche gli altri ragazzi della scuola hanno riconosciuto la danzatrice con la quale Pretelli ha fatto coppia fino a poco prima di iniziare l'avventura nel talent show di Canale 5.

Mentre gli allievi venivano informati della possibile sostituzione nella squadra capitanata da Emanuel Lo, Gianmarco non era in casetta, e quindi non si è vista la sua reazione alla notizia che una sua vecchia conoscenza presto potrebbe andare a vivere con lui e con la sua attuale compagna.

Il ballerino al momento è concentrato esclusivamente sull'esito della sfida immediata che ha dovuto sostenere nel corso dell'undicesima registrazione.

La maestra Celentano ha rimandato il verdetto sul confronto tra il suo alunno e un esterno, quindi non si sa ancora se Pretelli resterà nella classe o se sarà eliminato.

I commenti degli spettatori di Amici

La notizia che a breve potrebbe entrare nella scuola l'ex fidanzata di Gianmarco ha scatenato i fan di Amici, che sui social network si sono detti divertiti dall'eventualità che in casetta vada in scena un "triangolo amoroso".

"No vabbè, ma quando ci gode Maria a creare queste dinamiche", "De Filippi vuole il dramma e allora chiama la ex di Gianmarco", "quest'anno è veramente Uomini e Donne, mancano solo Tina e Gemma che litigano", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter dopo la messa in onda del daytime del 25 novembre.

La puntata che sarà trasmessa in tv domenica prossima, però, non proporrà ai telespettatori nessuna sostituzione: Emanuel Lo, infatti, si è preso del tempo prima di decidere se rimpiazzare uno dei talenti della sua squadra con una new entry, che purtroppo per Megan potrebbe essere proprio l'ultima fiamma di Pretelli.

Quest'ultimo, inoltre, è ancora a rischio eliminazione perché, a differenza di Mattia e di NDG, non sa se ha vinto o no la sfida immediata che ha dovuto affrontare come provvedimento disciplinare. Tre ragazzi della classe, infatti, sono stati puniti per la scarsa igiene che c'è nella casetta.