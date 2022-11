Edoardo Tavassi sbotta contro la regia del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore il fratello di Guendalina ha cominciato a mostrare i primi segnali di insofferenza verso le regole imposte dalla trasmissione di Canale 5.

E, nel momento in cui è stato annunciato un nuovo "freeze", ecco che il concorrente non ha fatto per niente i salti di gioia, polemizzando contro la regia.

Edoardo Tavassi sbotta contro la regia del GF Vip

Nel dettaglio, una delle regole da seguire nella casa del Grande Fratello Vip da un po' di anni, è quella del "freeze".

Quando la regia fa partire il jingle che annuncia il "congelamento" dei concorrenti, tutti devono restare fermi e immobili, per evitare di subire provvedimenti che solitamente vanno ad intaccare il budget settimanale messo a disposizione per la spesa.

Durante il pomeriggio di oggi, il "freeze" è arrivato nel momento in cui Edoardo Tavassi si trovava in giardino con Antonino, intento a fumarsi una sigaretta.

'Manco una sigaretta si può fumà', Tavassi polemico contro la regia del GF Vip (Video)

Ebbene, la reazione del fratello di Guendalina non è stata delle migliori e non si è fatto problemi a sbottare polemico contro la regia del GF Vip.

"Manco una sigaretta si può fumà qua", ha sbottato Edoardo nel momento in cui ha scoperto che stava per scattare il freeze.

"Sono 8 ore che non fumo, l'accendo e freeze", ha proseguito Tavassi che nel frattempo ha continuato a parlare incurante della regola del gioco.

Edoardo sbotta contro la regia autori #gfvip pic.twitter.com/bD8HgOssVU — Mario Brown (@MarioBro66) November 23, 2022

Insomma, anche per Edoardo Tavassi arrivano i primi segnali di insofferenza all'interno della casa del GF Vip così come è stato per Daniele Dal Moro che nelle ultime ore si è ritrovato ai ferri corti con il suo amico Edoardo Donnamaria.

Daniele Dal Moro sbotta contro Edoardo Donnamaria: nervi tesi nella casa del GF Vip

L'ex tronista di Uomini e donne non ha per niente gradito il modo in cui Edoardo ha parlato di lui in confessionale, come mostrato in una clip che è stata trasmessa lunedì scorso durante la diretta serale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Daniele non si è fatto problemi a bacchettare il ragazzo che, fino a questo momento, ha sempre considerato un amico e una spalla sulla quale poter contare.

E così, negli ultimi giorni, il clima tra i due si è sonoramente raffreddato tanto che Daniele ha preso le distanze da Edoardo e durante una discussione gli ha detto esplicitamente di non aver alcuna intenzione di parlare con lui.

E così il clima all'interno della casa di Cinecittà sembra essere tutt'altro che sereno e non si esclude che nel corso delle prossime ore possano esserci nuovi accesissimi confronti/scontri tra i concorrenti di questa settima edizione del reality show.