Diverse novità sono accadute nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, avvenuta il 22 novembre negli studi Elios di Roma.

Le anticipazioni delle future puntate in onda su Canale 5 rivelano che Riccardo Guarnieri è stato criticato pesantemente da Gianni Sperti quando si è intromesso tra Ida e Alessandro. Pinuccia, invece, si è accasciata al suolo dopo aver finto un malore al termine di un nuovo litigio con Tina Cipollari.

Uomini e donne, riprese 22 novembre: Ida e Alessandro Vicinanza tornano, Gianni Sperti attacca Riccardo

Lo scorso martedì 22 novembre è stata registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne: secondo quanto trapelato dalle anticipazioni i protagonisti assoluti sono stati Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Proprio questi ultimi sono tornati in studio per raccontare come vanno le cose tra di loro fuori dagli studi di Canale 5. La coppia ha ammesso che la frequentazione sta procedendo molto bene, tanto da essere reduci di una vacanza insieme di tre giorni. Ciò nonostante, i due hanno ammesso di aver discusso in diverse circostanze, soprattutto per un messaggio ricevuto da Riccardo.

Parole che hanno suscitato la reazione del cavaliere tarantino, intervenuto per chiarire la propria posizione, ribadendo che Ida e il suo nuovo fidanzato si comporterebbero male nei suoi confronti.

Gianni Sperti, a questo punto, non ha esitato a criticarlo. A quanto pare alla fine Riccardo è scoppiato a piangere, tanto da uscire frettolosamente nel backstage del programma.

Invece le neo-coppia si è lasciata andare a un ballo romantico al centro dello studio.

Pinuccia finge un malore dopo una lite con Tina

Nell'ultima registrazione di U&D, si è tornati a parlare di Gemma Galgani e Pinuccia. In particolare, la dama di Torino ha dichiarato di essere uscita con Mario, la sua ultima conquista. Una volta in studio, i due hanno dato vita a una discussione per via di una telefonata.

Intanto, Pinuccia è resa protagonista di uno scontro con l'opinionista Tina Cipollari, fra le due donne sono volate parole grosse. A un certo punto, l'ex infermiera si è accasciata al suolo, fingendo un malessere. Un gesto che tuttavia ha fatto preoccupare tutti, compresa Maria De Filippi, che è scesa dagli scalini per controllare la situazione. Comunque tutto è rientrato in poco tempo e le registrazioni del dating show sono continuate regolarmente,