Nella casa del Grande Fratello Vip nelle scorse settimane è nata una coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

In passato la ragazza è stata fidanzata con Francesco Chiofalo il quale, nei giorni scorsi, ha scritto una lettera aperta ad Edoardo, per "metterlo in guardia" da Antonella.

Francesco e la lettera per Edoardo

La lettera aperta è stata pubblicata sul settimanale Di Più, in essa Francesco ha tirato in ballo anche la famiglia della sua ex fidanzata.

Chiofalo ha iniziato la missiva dicendo che ci sarebbero state troppe scorrettezze nei suoi confronti, molte delle quali fatte non solo da Antonella, ma anche dalla sua famiglia.

Francesco spiega di voler mandare un messaggio ad Edoardo per metterlo in guardia: “All’inizio della nostra storia, lei era una ragazza sconosciuta, vicino a me è diventata un'influencer super pagata. Io le ho dato tutto quello che potevo ma dopo due anni, quando la mia vicinanza non le era più utile, ho capito che al padre non andavo più bene. Edoardo, ti chiedo di aprire gli occhi, perché lei sta con te solo per convenienza e la sua ambizione vincerà sempre sull’amore”.

L’ex volto di Temptation Island ha poi aggiunto di essere convinto che se non fosse stato per i consigli del padre, a quest’ora lui sarebbe ancora fidanzato con Antonella perché entrambi erano molto attratti.

Inoltre Chiofalo ha poi parlato di un altro ex di Antonella, Gianluca Benincasa, dicendo che hanno continuato a sentirsi e mandarsi messaggi fino a poco prima che lei consegnasse il cellulare per entrare al Grande Fratello Vip.

Chiofalo: 'Ho tutte le prove, lei mi diceva di fingere di esserci lasciati'

Nella parte finale della lettera Francesco rivela che, Antonella Fiordelisi, aveva usato la stessa strategia con lui: ovvero fingersi di essere single, per andare nel reality e far parlare di sé, instaurando magari delle relazioni con gli altri concorrenti.

Chiofalo ha poi detto: “Io ho tutti gli screen di quando stavamo insieme, lei doveva andare all’Isola dei Famosi, poi non l'hanno presa, ma mi disse di non pubblicare più foto insieme, perchè doveva risultare single. Io ho tutte le prove, anche di quando il padre le diceva di scrivere ai nuovi giocatori del Napoli e di non stare ancora insieme a me".

Non è escluso che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 21 novembre 2022, Antonella possa venire a conoscenza di quanto detto dal suo ex.