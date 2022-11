Il Grande Fratello Vip 7 prosegue su Canale 5 e per le prossime puntate sarebbe previsto l'arrivo di nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini continua ad essere uno dei programmi di punta della programmazione tv 2022/2023 di Canale 5.

Mediaset ha scelto di prolungare la messa in onda e far slittare la finalissima in tv, motivo per il quale nuovi concorrenti sarebbero pronti a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Nuovi concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip non saluterà il suo pubblico a fine dicembre, così come si credeva in un primo momento, ma andrà avanti ancora per diversi mesi.

Mediaset, alla luce del buon successo di ascolti registrato dal reality show nel corso di queste settimane di messa in onda, ha scelto di prolungare la messa in onda in tv e di conseguenza far slittare la finalissima.

E così, i telespettatori e appassionati del GF Vip per vedere l'ultima puntata di questa edizione dovranno attendere il prossimo aprile, periodo in cui è previsto il gran finale di questa settima edizione.

Del resto, gli ascolti di questi mesi hanno premiato il reality show di Canale 5: quasi tre milioni di spettatori a settimana e uno share che ha raggiunto anche il 25%.

L'ex tronista di Uomini e donne, Eugenio, in lizza per il GF Vip 7

Numeri confortanti per questo GF Vip che, settimana dopo settimana, sta conquistando sempre più il pubblico e, visto il prolungamento "smisurato" fino ad aprile 2023, ben presto nuovi concorrenti dovrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

I retroscena sui nomi dei personaggi famosi in lizza per mettersi in gioco rivelano che, uno di questi sarebbe l'ex tronista di Uomini e donne, Eugenio Colombo.

Dopo la fine della sua relazione con Francesca, conosciuta nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi e diventata poi la mamma dei suoi figli, l'ex tronista Eugenio potrebbe rimettersi in gioco con questa nuova esperienza professionale.

Milena Miconi in lizza come nuova concorrente del GF Vip

Le porte della casa del GF Vip dovrebbero accogliere anche un altro volto di Uomini e donne trono over: al momento si sa solo che si tratterebbe di una dama particolarmente amata dal pubblico, ma non si conoscono ulteriori dettagli su chi sarà.

Tra i nuovi concorrenti di questa settima edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, dovrebbe arrivare anche Milena Miconi.

L'attrice ed ex volto di punta del Bagaglino, al momento è in lizza e potrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà nel corso delle prossime puntate.