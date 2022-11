Il giorno seguente la 18esima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 21 novembre su Canale 5, Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi hanno criticato l'atteggiamento di Nikita Pelizon. A detta di Sarah, la coinquilina andrebbe a fasi alterne: spesso non vuole spingersi oltre nella conoscenza di altri inquilini della casa. Per Fiordelisi invece, la modella avrebbe risposto in modo sgarbato dopo due mesi di convivenza forzata.

Gli attacchi alla modella

Nel post-puntata del Reality Show, Sarah ha speso una critica su Nikita: "Lei è strana veramente".

Sebbene Sarah abbia precisato di non avere avuto una discussione con la modella, al tempo stesso ha riferito di avere fatto un passo indietro: "A me non ha risposto male, ma è come se non vuole spingersi oltre".

A rincarare la dose sulla coinquilina, ci ha pensato Antonella Fiordelisi. Quest'ultima senza peli sulla lingua ha ribadito che Luca Onestini non sarebbe realmente interessato alla modella. In merito all'atteggiamento di Nikita, la 24enne ha affermato: "Ci sono rimasta male, perché dopo due mesi non si risponde così". A tal proposito, Antonella ha rivelato di non volere più avere nulla a che fare con Nikita: "E' strana eh. Io lo capisco Antonino quando dice che si sente provocato".

La stoccata di Antonino Spinalbese

In un secondo momento anche Antonino Spinalbese ha rinnovato delle critiche su Nikita Pelizon.

Secondo il diretto interessato, la modella spesso commetterebbe degli errori come tutti ma non accetterebbe di essere ripresa. Anche in questo caso, Fiordelisi ha punzecchiato la coinquilina: "Fa la moralista".

A quel punto Spinalbese ha mimato alcuni atteggiamenti della modella sotto gli occhi di Oriana ed Edoardo Donnamaria.

La reazione dei fan di Pelizon

I nuovi attacchi a Nikita Pelizon, non sono passati inosservati ai telespettatori della diretta h24.

Su Twitter, i fan della modella hanno punzecchiato il duo Spinalbese-Fiordelisi: "Persone piccole e senza argomenti".

A detta di un telespettatore del Grande Fratello Vip 7, Antonella e Antonino avrebbero perso un'altra occasione per stare in silenzio. Una fan di Nikita si è augurata che presto Antonino e Antonella possano finire al televoto eliminatorio. Tra i vari utenti, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Fiordelisi: "Lei stavolta non c'entra niente, perché dovete metterla in mezzo?" C'è chi si è arrabbiato con Edoardo Donnamaria per non essere intervenuto visto che ha un buon rapporto con la modella: "Ha ragione Daniele (Dal Moro) quando dice che Edoardo non spende mai una parola per difendere i suoi amici".

Infine, un utente ha fatto notare che poco prima Antonino aveva rimproverato Tavassi per avere ironizzato sull'accento spagnolo di Oriana.