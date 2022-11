Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono sempre più distanti al Grande Fratello Vip 7. La concorrente venezuelana, parlando con Antonella Fiordelisi, ha rivelato quanto accaduto la notte precedente con il 27enne ligure. Stando alla versione di Oriana, Antonino avrebbe pianto sotto le lenzuola e avrebbe promesso di parlarne il giorno seguente, ma per l'ennesima volta non avrebbe mantenuto la promessa: "A te ha detto qualcosa? Perché a me non ha raccontato nulla".

Il racconto di Oriana

Mercoledì 23 novembre, Oriana si è confidata con Antonella. Scendendo nel dettaglio, la concorrente ha raccontato un retroscena accaduto sotto le lenzuola con Antonino: "Amore è stato molto strano".

A quel punto la diretta interessata ha riferito che il 27enne ligure è scoppiato a piangere mentre si trovavano nello stesso letto. Marzoli ha riferito che Spinalbese le ha promesso che il giorno seguente avrebbe raccontato il motivo delle sue lacrime, ma invano. Stando alla versione di Oriana, il coinquilino, in quel momento, l'avrebbe solo rassicurata che non era colpa sua e che era in ansia. Successivamente, Antonino avrebbe preso la mano della coinquilina e si sarebbe asciugato le lacrime. Secondo il punto di vista della influencer, tra lei e Antonino qualcosa è cambiato: "Adesso non lo sento più vero".

Infine, Oriana Marzoli ha tratto le sue conclusioni sull'atteggiamento di Antonino Spinalbese: "Non penso che lui provi qualcosa per me o che gli piaccio come donna".

Antonella ha cercato di spronare la coinquilina ad avere un ulteriore chiarimento con Antonino, ma al momento Oriana non sembra essere intenzionata a parlare con Spinalbese. Nella 18esima puntata del Reality Show, Oriana è anche scoppiata a piangere perché si è sentita rifiutata dall'ex compagno di Belen Rodriguez.

La situazione tra i due concorrenti

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno dimostrato di avere un certo feeling.

I due coinquilini si sono anche lasciati andare sotto le lenzuola, ma nella 18esima puntata qualcosa sembra essere cambiato. Oriana e Antonino hanno discusso in puntata: a finire al centro delle polemiche è l'attegiamento di Spinalbese.

Il 27enne ha ribadito di non riuscire a lasciarsi andare all'interno del reality show perché sente di avere una responsabilità essendo padre di una figlia.

Al contrario, alcuni concorrenti credono che Antonino sia solo interessato a creare dinamiche all'interno del gioco. Da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 7, Spinalbese si è avvicinato prima a Ginevra Lamborghini, poi a Giaele De Donà e ora ad Oriana Marzoli. Con quest'ultima, però, i rapporti sembrano essersi raffreddati.