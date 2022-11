Il "caso Bellavia" continua a tenere banco7. Ospite nella rubrica social Casa Chi, Gegia è tornata a parlare di Marco Bellavia: la comica romana ha confidato di essere stata investita da un'ondata di odio dopo l'uscita dalla casa, tanto da essere costretta a disattivare i commenti su Instagram.

Le parola dell'ex concorrente

Intervenuta a Casa Chi, Gegia ha raccontato la sua versione dei fatti su Marco Bellavia. La 63enne è finita al centro delle polemiche per avere detto al coinquilino "tu non stai bene". A detta di alcuni telespettatori, Gegia avrebbe dovuto avere più tatto nei confronti di Marco vista che ha una laurea in psicologia ed è iscritta all'albo.

In primis, l'ex concorrente si è detta dispiaciuta per la breve avventura al GFVip7, perché da tre anni veniva cercata ma poi la trattativa non andava mai a buon fine. Dunque, se potesse tornare indietro non direbbe più a Marco Bellavia determinate parole. Secondo la comica, chi ha problemi di stress non è adatto a partecipare a un programma come il Grande Fratello. La 63enne ha precisato di avere aiutato Marco all'interno della casa, la frase incriminata sui social è frutto solamente di uno sfogo: "Mi ha infastidito per una settimana". Secondo Gegia, Bellavia si è mostrato in ottima forma dopo il ritiro dal gioco. Al contrario, gli ex compagni d'avventura di Marco sono stati dipinti dal pubblico con frasi ingiuriose: "Il perdente è Marco Bellavia, perché alla fine verrà fuori la verità".

In merito alla laurea in piscologia, Gegia ha precisato di averla presa per un suo interesse personale, ma le mancava la specializzazione in psicoterapia. L'iscrizione all'albo invece, è stata effettuata solamente il mese prima di entrare al GFVip7. L'ex gieffina ha anche una laurea in lettere.

Gegia presa di mira sui social

Nell'intervista Gegia ha confidato che dopo il "caso Bellavia" è stata presa di mira sui social. A causa delle offese, l'ex concorrente è stata costretta a disattivare i commenti su Instagram. A tal proposito, la 63enne non ha nascosto di aver pianto per i giudizi delle persone. L'intento di Gegia al GFVip7 era quello di portare la comicità nella casa, ma non ha funzionato: "Sono più utile in studio, dove faccio caberet con Alfonso Signorini e Carmen Russo".

Infine, l'ex concorre ha espresso un giudizio sui concorrenti del reality show ancora in gioco: Luca Salatino, George Ciupilan e Nikita Pelizon sono i potenziali vincitori di Gegia. Wilma Goich invece è stata inserita nella black list della comica: "È cattiva". La 63enne ha rivelato di conoscere Wilma da molto tempo: "In casa mi trattava benissimo Chiedevo una mela? Mi diceva di no".