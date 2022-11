Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a novembre negli Usa. Le trame della soap opera, rivelano che Thomas Forrester e Hope Logan approfondiranno il loro rapporto. Deacon Sharpe, invece, dimostrerà di essere innamorato di Sheila Carter.

Beautiful, anticipazioni: Thomas rimane colpito dagli elogi di Hope

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 7 all'11 novembre sull'emittente americana Cbs segnalano numerosi colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, grande attenzione sarà focalizzata su Hope Logan.

A tal proposito, la ragazza sarà entusiasta che la presentazione della sua nuova collezione si sia svolta senza tanti intoppi. La sfilata, infatti, sarà un successo anche grazie all'aiuto di Thomas. Per questo motivo, la giovane Logan e l'ex marito si ritroveranno a festeggiare l'evento insieme ad amici, colleghi e famigliari. Sarà in questo frangente che Hope si lascerà andare ad alcuni elogi sul lavoro di Forrester jr.

Una celebrazione che innescherà un nuovo sviluppo nel loro rapporto. Il fratello di Steffy, infatti, rimarrà molto colpito dai complimenti dell'ex moglie, per la quale nutre ancora un forte interesse. Per questo motivo Hope potrebbe capire che il suo ex marito è ancora ossessionato da lei, come credono da tempo Liam e Brooke.

Bill vuole conquistare Brooke

Nelle puntate di Bold and Beautiful, trasmesse a metà novembre in America e poi nel 2023 in Italia, alcuni spasimanti si contenderanno l'amore di Brooke dopo essere tornata single. A tal proposito, la donna dimostrerà di non riuscire a dimenticare lo stilista, tanto da credere in un loro ritorno di fiamma.

Ma Bill Spencer (Don Diamont) non sarà dello stesso avviso. Il magnate, infatti, crederà che la donna meriti di meglio rispetto a un eterno indeciso.

I portali annunciano che Spencer compierà alcuni gesti romantici nei confronti della sorella di Katie per cercare di farle dimenticare Ridge e conquistare il suo cuore.

Deacon fa una romantica sorpresa per Sheila

Inoltre gli occhi saranno puntati su Deacon. Inizialmente, il padre di Hope era apparso contrario all'idea di ospitare la fuggitiva Sheila Carter a casa sua, sebbene poi abbia cambiato idea quando il loro rapporto ha subito una svolta. I due, infatti, si sono avvicinati sempre di più, grazie ad alcune cene a lume di candela e facendo l'amore.

I portali annunciano che Sharpe farà una romantica sorpresa per Sheila per dimostrare di aver iniziato a nutrire per lei un forte interesse. Tuttavia, la loro storia d'amore potrebbe venire meno a causa di Brooke.