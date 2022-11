Alex Nuccetelli - migliore amico di Francesco Totti - ha smentito che l'ex calciatore possa aver scritto messaggi all'attuale concorrente del GF Vip Antonella Fiordelisi: "Il fatto non sussiste, me l'ha garantito e lui non mi racconta falsità".

La ragazza durante una chiacchierata al GFVip7 con Giaele ed Edoardo aveva confidato di essere stata contattata sui social da Francesco Totti. Nella 13^ puntata del Reality Show, in onda giovedì 31 ottobre, Antonella aveva poi precisato di non avere mai letto il messaggio perché cancellato dal destinatario prima di aprirlo.

Le dichiarazioni della concorrente

Il 30 ottobre Antonella, Giaele ed Edoardo si erano ritrovati in camera a parlare. In particolare, Giaele ha ipotizzato un futuro tra Antonella ed Edoardo lontano dai riflettori. Ipotizzando i nomi di un eventuale figlio fra i due, è uscito il nome di Francesco. Edoardo Donnamaria (essendo peraltro un grande tifoso della squadra giallorossa) ha chiosato: "Totti". A quel punto Fiordelisi aveva sussurrato: "Mi ha scritto Totti".

Nella 13^ puntata serale del GFVip7 di lunedì 31 ottobre, Antonella ha parlato più esplicitamente del messaggio, interpellata da Alfonso Signorini.

Secondo la concorrente, circa due mesi Totti le avrebbe mandato un messaggio in risposta a una sua stories su Instagram. Nel momento in cui Fiordelisi avrebbe aperto la chat, però il messaggio sarebbe sparito perché cancellato dal destinatario.

La versione del migliore amico di Totti

In seguito alle dichiarazioni televisive di Antonella Fiordelisi, il migliore amico di Totti è stato contattato dal portale Biccy.

Alex Nuccetelli ha affermato: "Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Lei è un po' recidiva, io ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip". Inoltre secondo Nuccetelli: "Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip".

Alex ha poi proseguito: "Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante".

Infine Nuccelli ha spiegato: "Lei non potrà assolutamente dimostrare, io credo ciecamente a quello che mi dice Francesco Totti. Quindi non ci saranno basi solide. Se è stata consigliata da altri avvoltoi, hanno fatto un passo falso. Il fatto non sussiste, me l’ha garantito e lui non mi racconta falsità”.