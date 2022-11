Durante la puntata in diretta del GF Vip di questo lunedì 31 ottobre, in onda su Canale 5, la concorrente Antonella Fiordelisi ha parlato di Francesco Totti, che in passato le avrebbe mandato un messaggio su Instagram.

Antonella nelle ore precedenti alla puntata in diretta, infatti, si era lasciata sfuggire una battuta che era stata subito ripresa dai giornali di gossip, ossia la frase: "Totti mi ha scritto". Queste parole erano state pronunciate in camera da letto, mentre si trovava a parlare assieme a Edoardo e Giaele. Così durante la diretta serale il conduttore del reality Alfonso Signorini ha voluto approfondire la cosa.

Antonella sul presunto messaggio ricevuto da Totti: 'Credo sia successo due mesetti fa'

Alla luce di questa dichiarazione, il conduttore Alfonso Signorini durante la dodicesima puntata serale del Grande Fratello ha chiesto ad Antonella quando Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, le avrebbe scritto.

Lei a quel punto affermato le seguenti parole: “Non so il periodo preciso, mi scrisse solo ‘Ciao’. Mi rimase la scritta, quella ‘Vuoi accettare o no la richiesta’?. Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo. Se avessi fatto in tempo, forse avrei risposto. Credo sia successo due mesetti fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e mostrarvi lo screen.

Con Ilary era già finita”.

A quel punto il conduttore Alfonso Signorini le ha fatto così notare: “Quindi ti ha mandato una richiesta di amicizia mentre stava con Noemi. Questa cosa, se è vera, farà arrabbiare Noemi”.

“Ciao Noemi”, l’ha quindi salutata divertita Antonella, così il presentatore ha affermato: “Fiordelisi non guarda in faccia nessuno.

Naturalmente ti assumi la responsabilità di quello che dici”.

Fiordelisi afferma che anche un altro calciatore le ha scritto

Intanto Antonella, stimolata da Alfonso, sempre durante la diretta del GF Vip, ha confessato di aver avuto altri contatti in passato con altri giocatori di calcio: "L'ultimo è un calciatore che inizia con la Z ed è di Roma.

Aveva organizzato tutto lui e poi non si è presentato all'appuntamento. Non so perché".

Antonella sembra destinata a restare all'interno della casa ancora a lungo e l'avvicinamento con l'attuale coinquilino Edoardo Donnamaria avrà molto probabilmente ulteriori epiloghi. Intanto, l'uomo ha ascoltato quanto detto da lei e, per il momento, la sua reazione è stata positiva e anche divertita. Al ritorno di lei in salone, infatti, Edoardo le ha subito detto: "Devi rispondere a Totti".