Salta la puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 14 novembre dopo i casi Covid-19 che ci sono stati all'interno della casa di Cinecittà? È questa la domanda che si stanno ponendo i fan e spettatori del Reality Show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, che continua a registrare ottimi ascolti in prime time.

In queste ore, infatti, la produzione del reality show ha fatto sapere che c'è stato un focolaio Covid all'interno della casa ma, per la diretta di lunedì 14, non sono previsti stop.

Non salta la puntata del GF Vip del 14 novembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 tornerà in onda questo lunedì 14 novembre in diretta su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini.

Sebbene in queste ore si siano verificati dei casi Covid-19 all'interno della casa più spiata d'Italia, non è previsto lo stop per la messa in onda della trasmissione in diretta tv.

La puntata andrà regolarmente in onda anche se, in casa, non ci saranno i quattro concorrenti che sono risultati positivi: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini dopo essere stati sottoposti a dei tamponi (così come gli altri concorrenti di questa edizione) sono risultati positivi e di conseguenza sono stati allontanati dalla casa e messi in isolamento (tutti sono in buone condizioni di salute).

Sospeso il televoto settimanale: anticipazioni GF Vip del 14 novembre

La diretta del reality show di lunedì 14 novembre, però, non è a rischio anche se risulta sospeso il televoto di questa settimana.

Come da tradizione, anche per la puntata di questa settimana, il pubblico da casa avrebbe dovuto decidere il nome del concorrente preferito che avrebbe avuto modo di conquistare il passaggio alla puntata di lunedì prossimo, evitando così le nomination.

Visti i quattro casi Covid-19 che fino a questo momento sono stati riscontrati, la produzione del GF Vip ha preferito stoppare il televoto e di conseguenza annullarlo definitivamente, rimborsando gli spettatori che in questi giorni avevano già espresso la loro preferenza.

Oriana e Antonino sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip

E così, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di questo lunedì 14 novembre, l'attenzione sarà incentrata sui concorrenti che sono presenti in casa.

Tra questi spiccano Antonino e Oriana: nel corso del weekend i due sono stati particolarmente vicini e, ormai, il feeling tra i due sembra essere del tutto innegabile.

Occhi puntati anche sulla coppia Antonella-Edoardo Donnamaria: dopo qualche momento di tensione, tra i due ora sembra essere tornato di nuovo il sereno.