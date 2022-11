Interessanti novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, in programma il 15 e 16 novembre in prima visione su Canale 5. Le trame dello sceneggiato rivelano che Zuleyha Altun troverà riparo a casa di Nihal dopo la sua finta fuga. Hunkar Yaman, invece, incontrerà Ali Fekeli.

Terra amara, anticipazioni 15 novembre: Zuleyha si reca a casa di Nihal e Cengaver

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata trasmessa martedì 15 novembre dalle ore 14:10 su Canale 5 annunciano grandi novità.

In dettaglio, Zuleyha si recherà a casa di Nihal e Cengaver dopo aver finto una fuga.

La protagonista, infatti, avrà intenzione di mettere alla prova la fiducia dei famigliari nei suoi confronti. Nel contempo, Fekeli deciderà di partecipare ad un evento con l'intenzione di raccogliere fondi per l'associazione di Hunkar. Nel bel mezzo della cena, verrà presentato un cuscino ricamato a mano da Zuleyha. Neanche a dirlo, l'oggetto all'asta sarà molto richiesto. Difatti, Yilmaz si farà avanti, dimostrando di essere pronto a tutto pur di comprarlo. Per questo motivo, il protagonista offrirà un'ingente somma di denaro per aggiudicarsi l'oggetto.

Puntata 16 novembre: Yilmaz deciso ad acquistare il cuscino ricamato dall'Altun

Nella puntata di Terra Amara che verrà trasmessa mercoledì 16 novembre in prima visione tv, l'attenzione sarà focalizzata sulla cena di beneficenza.

Tutti gli ospiti, infatti, rimarranno senza parole quando Yilmaz proporrà una cifra troppo elevata per l'acquisto del cuscino ricamato da Zuleyha, la donna che non ha mai smesso di amare. Una mossa che ovviamente scatenerà la rabbia di Demir che cercherà di aggiudicarsi l'oggetto creato da sua moglie. Infatti, il giovane Yaman deciderà di fare una nuova proposta se sua madre Hunkar non riuscisse a fermarlo in tempo.

La matriarca temerà che i presenti in sala inizino a nutrire dei sospetti sulla natura del legame tra l'Altun e Yilmaz.

Fekeli e Hunkar si incontrano, Demir furioso

Alla fine dell'asta, il figlioccio di Fekeli riuscirà ad aggiudicarsi il cuscino con raffigurato un pavone. Nel frattempo, Ali incontrerà Hunkar. In questo frangente, l'anziano imprenditore cercherà di convincere la sua amata a compiere delle indagini per scoprire come sono andati, nella realtà, i fatti riguardanti il tragico decesso di suo marito Adnan senior.

Parole, che desteranno i sospetti della matriarca che, una volta rientrata nella sua immensa tenuta, si incontrerà con suo figlio Demir. Proprio quest'ultimo dimostrerà di non avere piacere che sua madre abbia dei rapporti con l'uomo trattenuto in galera per molti anni con l'accusa di aver ucciso suo papà.