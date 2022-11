Giovedì 3 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Nel corso della puntata di ieri George Ciupilan ha ricevuto una lettera dal suo amico Matteo Diamante. L'uomo si diceva deluso dal comportamento di George all'interno della casa, annunciando la fine della loro amicizia. Dopo la diretta il concorrente è andato in crisi, deluso dalle frasi del suo amico.

George in lacrime per Matteo

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando George Ciupilan, in diretta al Grande Fratello Vip, aveva detto di essere interessato a Nikita, di reputarla una bellissima ragazza, ma di non aver intenzione di provarci con lei, poiché era la ex fidanzata di un suo caro amico, Matteo Diamante ex tentatore di Temptation Island ed ex volto dell'Isola dei Famosi.

Sentendo queste parole, Matteo ha immediatamente scritto un post su Instagram, accusando il gieffino di essere falso e che lui reputava George come un fratello e non un semplice amico come detto dallo stesso George. Nella puntata di ieri, giovedì 3 novembre, Alfonso ha mostrato a Ciupilan il post in questione e il gieffino, dopo la puntata è andato in crisi.

Confidandosi con Antonino Spinalbese, il vip ha dichiarato: "Io non mi allontano da Nikita per delle frasi del genere, lei è una bella persona e io mi ci trovo bene con lei. Non andrò oltre, ma neanche mi allontano da lei. Ha detto che è deluso da me e ha usato frasi abbastanza pesanti, io è ovvio che ci rimango male, adesso io sto male.

Ci sono rimasto male, non mi aspettavo mi inviasse un messaggio del genere... Comunque non è proprio il mio migliore amico". Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire se Matteo Diamante entrerà in casa per un confronto con Nikita e George.

Ascolti tv GFVip 3 novembre

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda giovedì 3 novembre, ha visto l’ingresso dell’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, il confronto di quest’ultima con Antonella e l’ingresso di altri 5 vipponi: Edoardo, Luca Onestini, Luciano, Oriana e Sarah.

L’eliminata dal pubblico invece è stata Carolina Marconi, la quale ha perso il televoto aperto nella puntata di lunedì 31 ottobre. La puntata ha visto coinvolti 2.659.000 telespettatori, con uno share del 20.8%. A trionfare la sfida degli ascolti è stata la fiction su Rai1 dal titolo Vincenzo Malinconico- Avvocato d’Insuccesso, che ha visto incollati davanti al video 3.416.000 spettatori, totalizzando uno share del 18.9%.La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 7 novembre.