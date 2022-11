Al Grande Fratello Vip l'attrazione tra Giaele e Antonino sembra incontenibile. In pochi giorni, infatti, i due concorrenti si sono ritagliati parecchi momenti di intimità, anche se poi hanno cercato di sminuirli parlando di un innocuo scambio di coccole sotto le coperte. Qualche ora fa, però, Spinalbese e De Donà hanno cambiato "location": mentre nel giardino coperto della casa c'erano alcuni inquilini, infatti si sono nascosti dietro a un muro di cuscini e sono sfuggiti dalle telecamere per alcuni minuti.

Giaele e Antonino si nascondono agli occhi di coinquilini e telecamere

Sembrano diventati all'ordine del giorno gli avvistamenti di Giaele e Antonino sotto le coperte: da circa una settimana, infatti, i protagonisti del Grande Fratello Vip si stanno lasciando andare a momento di intimità lontano dalle telecamere.

La sera del 1° novembre, ad esempio, Spinalbese e De Donà si sono appartati in un angolo della casa dove sapevano di non poter essere ripresi. All'interno del giardino coperto c'è un punto dove l'obiettivo delle camere non arriva, ed è proprio lì che i due concorrenti si sono "rintanati".

A raccontare cosa stava accadendo dietro al muro di cuscini che i due avevano innalzato per non essere visti, sono stati gli altri vipponi che si trovavano sul posto in quel frangente.

Le battute degli inquilini del Grande Fratello Vip

Mentre Antonino e Giaele si coccolavano liberamente sapendo di non poter essere ripresi dalle telecamere, Patrizia e altri concorrenti del Grande Fratello Vip scherzavano sulla surreale scena alla quale stavano partecipando.

"Ma che stanno facendo? Che bello farsi i cavoli degli altri", ha detto Rossetti con il sorriso sulle labbra.

Un po' più critico, invece, è stato Edoardo quando ha aggiunto: "Ma questi sono matti a fare ste cose davanti a tutti?".

Nessuno dei presenti ha specificato cosa stava accadendo tra Spinalbese e De Donà al di là dei cuscini, ma l'imbarazzo di tutti era palpabile e qualcuno cercava di smorzarlo facendo delle battute ironiche.

Antonella si è dimostrata ancora la più pungente quando ha detto ai diretti interessati una volta usciti allo scoperto: "Ora andate in confessionale a dire quello che avete fatto.

Guardate, hanno costruito il muro di Berlino". "Ora le coperte non gli servono più, perché qui le telecamere non arrivano", ha proseguito Fiordelisi.

Attrazione alle stelle al Grande Fratello Vip

Antonino e Giaele non hanno mai raccontato a nessuno cosa accade tra loro quando si appartano sotto una coperta oppure dietro a dei cuscini.

La ragazza ha parlato di uno scambio di coccole e "grattini", ma sono davvero in pochi a credere che il contatto fisico tra lei e Spinalbese si limiti a questo.

A cozzare con quest'intimità che i due vivono spesso, sono le paure che De Donà sta palesando sul suo matrimonio. Nonostante sia sempre più vicina all'ex di Belen, la influencer è preoccupata per il silenzio del marito Brad, dal quale vorrebbe un segnale che le faccia capire che va tutto bene.

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, inoltre, Alfonso Signorini ha mostrato alla giovane le foto del suo consorte in compagnia di un'altra donna a New York: si tratterebbe di un'amica di lei. Giaele non pare essere rimasta indifferente a questi scatti.