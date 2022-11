Si sta facendo un gran parlare di due personaggi del Trono Over di Uomini & Donne. Dall'ultima registrazione che c'è stata, Ida e Alessandro hanno trascorso intere giornate insieme, come dimostrano le foto che i curiosi hanno fatto di nascosto alla "coppia". Un parere che stanno condividendo molti fan del dating show, è che se Platano e Vicinanza hanno un rapporto stabile ed esclusivo, è giusto che lascino lo studio per viversi come fanno tutti gli altri membri del parterre quando si ritrovano nella medesima situazione.

Weekend romantico per la dama di U&D

Il ponte di Ognissanti sembra aver unito ancora di più due protagonisti assoluti della versione senior di U&D. Le foto e le segnalazioni che sono state pubblicate in questi giorni dimostrano che tra Ida e Alessandro procede tutto a gonfie vele.

Dopo che il cavaliere è andato a Brescia a trovare la dama, quest'ultima ha ricambiato il gesto raggiungendo Vicinanza a Salerno. Proprio nella città campana i due sono stati fotografati da alcuni curiosi mentre facevano rifornimento alla moto a una stazione di servizio.

Anche se sui loro profili social non si sono mai fatti vedere insieme (nel rispetto del regolamento del dating show), è evidente che tra Platano e Vicinanza sia scoccata la scintilla, tant'è che hanno deciso di ritagliarsi un breve periodo soli soletti nei luoghi dove lui è nato e vive tutt'ora.

La polemica del pubblico di U&D

Gli ultimi aggiornamenti che sono arrivati su Ida e Alessandro sono più che positivi: nonostante le continue intromissioni di Riccardo e Roberta, tra la dama e il cavaliere va tutto bene, e lo dimostra la vacanza romantica che si sono concessi tra fine ottobre e inizio novembre.

La notizia che Platano ha raggiunto Vicinanza a Salerno sta impazzando in rete da giorni e ha dato il via a una serie di proteste tra i fan di U&D.

Un parere che stanno condividendo molti spettatori del dating show (a partire dal blogger Lorenzo Pugnaloni) è che se tra la "regina" del Trono Over e il napoletano è nato un sentimento, è giusto che lo vivano lontano dai riflettori.

Come accade esattamente a tutti gli altri personaggi del parterre, quando si forma una coppia Maria De Filippi o gli opinionisti Gianni e Tina "spingono" affinché il percorso a due continui fuori dagli studi tv, anche perché l'obiettivo del programma è stato raggiunto.

Attesa per le prossime riprese di U&D

"Se sono una coppia e non ci sono problemi, devono andare via dal programma come tutti gli altri", ha fatto sapere il blogger Pugnaloni tramite i social network.

Ida e Alessandro sono al centro di una polemica per il "trattamento di favore" che starebbero ricevendo da parte della redazione di U&D. Chi segue tutte le puntate del dating show (anche le anticipazioni delle riprese settimanali) sa che la frequentazione tra la dama e il cavaliere è ricominciata da oltre un mese, un periodo durante il quale non hanno permesso a nessuno di "inserirsi".

Questo rapporto in esclusiva, dunque, sembra molto simile a quello di due persone innamorate che escono e trascorrono tutto il tempo libero insieme.

Nel rispetto del regolamento del programma di Canale 5, Platano e Vicinanza dovrebbero lasciare mano nella mano lo studio per continuare a viversi nella quotidianità, cosa che lei ha fatto soltanto con Riccardo Guarnieri qualche anno fa.

Le prossime registrazioni sono previste per venerdì 4 e sabato 5 novembre: la curiosità del pubblico è tutta per quello che Ida e Alessandro racconteranno, e soprattutto se avranno il coraggio di abbandonare la trasmissione in coppia.