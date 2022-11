Tante novità nella programmazione Rai del 2023, la quale sarà caratterizzata dalla messa in onda di un bel po' di nuove fiction che troveranno spazio in prime time.

Una di queste è Mare Fuori 3, la serie ambientata in un carcere minorile di Napoli, che tornerà in onda dopo che in un primo momento era stata annunciata per la stagione autunnale.

Spazio anche al ritorno in prime time di Lino Guanciale dopo lo scarso successo della fiction Sopravvissuti: questa volta l'attore tornerà a vestire i panni de Il Commissario Ricciardi su Rai 1.

Slitta Mare Fuori 3 in prime time: novità programmazione Rai 2023

Nel dettaglio, le novità della programmazione Rai per la stagione 2023 rivelano che in prime time troverà spazio la messa in onda di Mare Fuori 3.

La fiction è ufficialmente slittata al nuovo anno, dopo che in passato si è vociferato di un possibile ritorno nel prime time autunnale della seconda rete della tv di Stato.

I dodici nuovi episodi che andranno a comporre la terza stagione, della fiction con Carolina Crescentini, andranno in onda probabilmente a partire dal mese di febbraio in prime time.

C'è da scommettere che, dopo il boom di visualizzazioni registrato questa estate in streaming su Netflix, la fiction si preparerà a sbancare gli ascolti su Rai 2.

Che Dio ci aiuti 7 torna in prime time: novità programmazione Rai 2023

Le novità della programmazione Rai per il 2023 prevedono anche la messa in onda delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 7, la serie con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

Il settimo capitolo della serie porterà all'uscita di scena dal cast di suor Angela, la quale lascerà definitivamente il convento nelle mani di Azzurra, interpretata dall'ex Miss Italia attualmente protagonista della fiction Viola come il mare con Can Yaman in onda su Canale 5.

Nel corso del 2023 ci sarà spazio anche per il ritorno in prima serata di Lino Guanciale, protagonista di due fiction.

Lino Guanciale raddoppia con Ricciardi e La porta rossa: anticipazioni programmazione Rai 2023

Dopo il flop di ascolti di Sopravvissuti, la serie trasmessa in queste settimane autunnali su Rai 1, Lino Guanciale si prepara a tornare in prime time con due nuovi prodotti.

La prima fiction è Il Commissario Ricciardi 2, che sarà trasmessa nel corso del 2023 in prima serata sulla rete ammiraglia.

Dopo il grande successo della prima stagione, seguita da quasi sei milioni di spettatori, il commissario Ricciardi tornerà a indagare per le strade del centro storico di Napoli.

Spazio anche alla nuova stagione de La porta rossa, la serie televisiva destinata al prime time di Rai 2, che vedrà Lino Guanciale al fianco di Gabriella Pession.