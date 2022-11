A neppure due giorni di distanza dal confronto con Soraia nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino è entrato nuovamente in crisi. Il romano ha pianto a lungo tra le braccia di Daniele per la forte mancanza che sente della fidanzata, alla quale ha chiesto di tornare per andarselo a riprendere. Molti spettatori del reality Mediaset sono stanchi dell'atteggiamento del tronista e lo vorrebbero al più presto fuori dal gioco per non dover continuare ad assistere alle sue crisi.

Disperazione per il tronista al Grande Fratello Vip

Non accennano a placarsi le crisi di Luca tra le mura di Cinecittà.

A meno di 48 ore di distanza dalla promessa che ha fatto alla fidanzata e al pubblico, Salatino è ricaduto nell'oblio dicendosi pronto ad abbandonare il gioco.

Sembra essere servito a poco l'intervento di Soraia nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda, anche perché il romano non smette di piangere pensando a lei e al tempo che sta perdendo per viverla.

La mattina di sabato 12 novembre, infatti, le telecamere del reality Mediaset hanno sorpreso l'ex tronista in lacrime tra le braccia di Daniele Dal Moro.

Interpellato sul motivo della sua ennesima crisi, il ragazzo ha detto di sentire la mancanza della sua dolce metà e di non riuscire a godersi l'esperienza nella casa come dovrebbe.

I pareri della gente sul protagonista del Grande Fratello Vip

"Vorrei andarmene, questo è quello che voglio veramente", ha esordito Luca nello sfogo di qualche ora fa.

Il giovane, per nulla cambiato dopo l'incontro con la sua dolce metà, ha detto di sentirsi sempre più spaesato senza di lei e per questo propenso ad abbandonare il Grande Fratello Vip per amore.

"Io sto male, non ce la faccio più. Sono stanco". ha continuato il romano in lacrime la mattina del 12 novembre.

Daniele ha cercato di consolarlo e spronarlo a reagire, esattamente come gli ha chiesto di fare Soraia 48 ore fa.

Salatino, però, è apparso convinto delle proprie sensazioni e ha espresso il seguente desiderio: "Ho bisogno che lei viene qui, mi abbraccia e mi porta via.

Sarebbe la cosa più bella per me".

Parole decise quelle che il tronista di Uomini e Donne ha espresso in queste ore tra le mura della casa più spiata d'Italia, dichiarazioni che rimettono in discussione la sua voglia di restare in gioco nonostante i consigli della fidanzata.

Le proteste di chi guarda il Grande Fratello Vip

Dopo aver visto Salatino di nuovo in crisi per Soraia, molti spettatori del Grande Fratello Vip hanno usato i social network per dirsi stanchi di questo comportamento, soprattutto a fronte di quello che è successo due giorni fa in diretta su Canale 5.

"Se non ce la fai più, allora vai a casa", "Luca hai rotto", "Pare che sta in guerra", "Trovo giusti i televoti flash quando si fanno scivoloni, ma anche il comportamento di Salatino va considerato contrario allo spirito del gioco", "Questa lagna continua è insostenibile", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan del reality Mediaset hanno espresso su Twitter in merito all'ennesimo crollo emotivo del concorrente.

Dopo che giovedì scorso è stata dedicata quasi un'ora della puntata a questa storia, e dopo che Luca ha promesso alla fidanzata che avrebbe reagito smettendo di piangere tutte le mattine, il pubblico non accetta più di assistere a tutto ciò e chiede alla produzione dei "provvedimenti".

Se il giovane sta così male nella casa e il suo unico desiderio è quello di riabbracciare la compagna, molti pensano che dovrebbe lasciare il programma senza aspettare che siano gli altri a spingerlo verso questo passo importante e che farebbe bene a tutti.