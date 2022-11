Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 14 al 18 novembre 2022 rivelano che Matilde scoprirà l'inganno messo a punto da Flora Ravasi ai danni di Maria e, a quel punto, deciderà di passare all'azione.

Nel frattempo la giovane Puglisi apparirà sempre più amareggiata e delusa per come stanno andando le cose dal punto di vista professionale. Proprio per questo motivo, Vito sarà al fianco della donna e la aiuterà a superare questo momento così complicato.

Flora inganna Maria e Matilde: anticipazioni Il Paradiso al 18 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore nella settimana 14-18 novembre 2022, rivelano che Flora Ravasi attuerà un "piano sporco" ai danni di Maria e anche dei proprietari stessi del grande magazzino milanese.

Sì, perché la stilista deciderà di copiare il bozzetto di un abito che era stato presentato da Maria per la nuova collezione, il quale però era stato rifiutato e scartato dalla stessa Matilde.

In realtà quell'abito colpirà moltissimo la stilista in carica del grande magazzino milanese, la quale deciderà di copiarlo e di farlo passare come se fosse una sua creazione inedita ed originale.

Un vero e proprio colpo basso ai danni di Maria che, col passare dei giorni, comincerà a far star male la stessa Flora, sempre più oppressa dai sensi di colpa.

Matilde scopre l'inganno di Flora Ravasi: anticipazioni Il Paradiso 14-18 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che, a scoprire tale inganno messo in atto da Flora, sarà anche Matilde.

La donna, infatti, verrà a conoscenza dell'inganno messo in atto da Flora e, a quel punto, deciderà di affrontare la questione con Vittorio Conti, per conoscere il suo parere sul da farsi.

Matilde, infatti, non sembra volerla far passare liscia alla stilista che effettivamente ha compiuto un passo falso che adesso rischia di compromettere la sua carriera e il suo futuro all'interno del grande magazzino milanese.

Maria delusa e in crisi: anticipazioni Il Paradiso 14-18 novembre

Intanto, la situazione per Maria sarà sempre più complicata: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 18 novembre 2022, rivelano che la giovane Puglisi si sentirà delusa e amareggiata per come stanno andando le cose sul lavoro.

I suoi bozzetti sono stati sonoramente bocciati da Flora Ravasi e, questo rifiuto, finirà per scoraggiarla sempre più.

Per Maria, quindi, non sarà facile riprendere in mano le redini del suo percorso ma, al suo fianco, ci sarà Vito.

Il giovane Lamantia, infatti, deciderà di supportare la ragazza e la spronerà a non mollare la press: Vito le consiglierà di continuare a credere nelle sue capacità, malgrado le stroncature che sta ricevendo da Flora Ravasi.

In questo modo, quindi, Vito dimostrerà di essere sempre più preso dalla bella Maria e seguirà il consiglio di Armando che gli ha consigliato di corteggiare la ragazza e di non mollare la presa facilmente, malgrado gli atteggiamenti "poco favorevoli" della ragazza.

Salvo ed Elvira sempre più complici: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Spazio anche alle vicende di Clara che, in questi nuovi episodi della soap, non dirà tutta la verità sul secondo lavoro che sta facendo.

A scoprire cosa sta succedendo sarà Irene mentre l'amicizia tra Salvatore ed Elvira diventerà sempre più confidenziale.

Riuscirà la venere a fare in modo che il giovane Amato possa superare la cocente delusione che sta vivendo dal punto di vista sentimentale? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda.

Intanto, si sta avvicinando il momento della pausa per la soap opera di Rai 1. Quest'anno, infatti, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 sarà sospeso per due settimane nella fascia del primo pomeriggio, complice l'arrivo delle partite dei Mondiali di calcio 2022.

Arriva uno stop di due settimane per Il Paradiso delle signore

A partire da lunedì 28 novembre, la messa in onda della soap risulta sospesa dalla programmazione quotidiana di Rai 1 e questo stop andrà avanti per due settimane.

Una decisione che, al momento, non ha affatto entusiasmato i numerosi fan della soap, molti dei quali hanno polemizzato contro la decisione presa dalla Rai.

L'appuntamento con le nuove puntate della soap opera tornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 12 dicembre in prima visione assoluta e, da quel momento in poi, non saranno previsti più ulteriori stop in daytime.

Per il mese di dicembre e, soprattutto in vista del periodo natalizio, le puntate inedite de Il Paradiso delle signore non saranno sospese così come accadeva in passato.

Quest'anno la serie ambientata nel celebre grande magazzino milanese terrà compagnia al pubblico per tutto il periodo natalizio e andrà avanti regolarmente nella storica fascia oraria che va dalle 16:05 alle 16:50, dove sta registrando ascolti record.