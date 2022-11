Ad una settimana dall'ingresso di Luca Onestini nella casa del Grande Fratello Vip, Nikita si è fatta coraggio e ha confessato di essere interessata a lui. La concorrente ha detto di sentire un trasporto fisico e caratteriale per il coinquilino, ammettendo anche di essere infastidita dai rapporti che lui sta instaurando con altre donne della casa. In tutta sincerità, però, il vippone ha informato Pelizon di non corrisponderla e di voler vivere l'esperienza nel reality in modo libero e non in coppia.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

In soli otto giorni, Nikita ha capito che c'è un nuovo coinquilino che può farle battere il cuore. Come ha ammesso anche durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda, la ragazza ha un debole per Onestini, che è entrato nella casa da poco più di una settimana.

Dopo essersi mostrata anche un po' gelosa del rapporto che il compagno d'avventura sta costruendo con Giaele, l'influencer ha deciso di dichiararsi.

"Da quando sei arrivato, mi sento come una bimba delle elementari. Mi rendo conto che ti cerco tanto e voglio dirti che da parte mia l'attrazione fisica c'è", ha detto Pelizon senza girarci troppo attorno.

La preferita del pubblico, dunque, ha informato Luca del fatto che tra i tanti vipponi del gruppo lui è l'unico che ha attirato la sua attenzione in modo non amichevole, cosa che con George Ciupilan non è mai accaduta nell'ultimo mese e mezzo.

La risposta del protagonista del Grande Fratello Vip

Onestini, spiazzando i telespettatori con una sincerità che in pochi si aspettavano, ha risposto: "Sei una bella ragazza e questo non devo dirtelo io".

"Ora, però, non sto pensando ad altro. Sono qui e voglio vivere le cose come vengono. Non rimanerci male, possiamo avere un rapporto senza pensare ad altro.

Non volevo essere frainteso", ha fatto sapere Luca alla coinquilina.

Anche se in modo elegante ed educato, dunque, il concorrente del Grande Fratello Vip ha "respinto" Nikita e il suo tentativo di approccio ad una settimana di distanza dal loro primo incontro davanti alle telecamere.

Il giovane ha anche aggiunto che nella vita tutto è possibile, quindi in futuro le cose potrebbero cambiare, ma ad oggi non crede che possa nascere qualcosa di sentimentale con Pelizon, che comunque reputa una persona valida e con la quale ci si può divertire tantissimo.

L'addio al fidanzato dopo il video al Grande Fratello Vip

"Ci conosciamo da cinque giorni, magari tra un po' ti starò sulle scatole. Voglio vivere qui dentro senza pensare a niente, ma voglio anche essere chiaro", ha concluso Luca nel discorso con il quale ha elegantemente rifilato un due di picche a Nikita.

Secondo Onestini, dunque, è passato troppo poco tempo per capire se tra lui e la bella Pelizon può nascere qualcosa in più di un'amicizia: se alla ragazza è bastata una settimana, al neo concorrente del Grande Fratello Vip serve una conoscenza più approfondita.

Non basta l'attrazione fisica, dunque, ad avvicinare i due protagonisti della settima edizione del reality Mediaset, cosa che inizialmente è successa anche ad Antonella e Edoardo Donnamaria.

La vita amorosa di Nikita, comunque, è continuamente al centro dell'attenzione per i tanti colpi di scena che regala: ancor prima di dichiararsi a Luca, l'influencer ha chiuso la relazione che aveva con un imprenditore di nome Valerio. Alla vippona non è andato giù che l'uomo con il quale si stava frequentando da poche settimane prima di entrare nella casa, abbia reso pubblico un loro video privato, immagini inedite che Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico di Canale 5.