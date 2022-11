I telespettatori del Grande Fratello Vip si sono accorti in queste ore che Patrizia Rossetti non compare nella diretta da alcune ore e il motivo non è ancora chiaro. Si vocifera di un'influenza, ma non esistono ancora prove a confermarlo. I sostenitori della conduttrice tv si stanno esponendo sui social network per chiedere spiegazioni sulla sua assenza dalla diretta del reality, ma per ora gli addetti ai lavori tacciono.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Sono molti gli spettatori del Grande Fratello Vip ad aver notato la prolungata assenza di Patrizia Rossetti: come riportano alcuni siti di Gossip la mattina del 12 novembre, non compare nella diretta del reality da oltre mezza giornata.

La donna non ha preso parte alla cena di venerdì sera (alla quale ha partecipato il gruppo per intero) e neppure questa mattina era in cucina con gli altri per fare colazione.

I fan della presentatrice tv si stanno domandando che fine abbia fatto e soprattutto perché non viene inquadrata da moltissime ore, neppure di sfuggita.

Si dice che la protagonista del format Mediaset sia vittima di un problema di salute che l'avrebbe messa k.o., per questo la regia starebbe preferendo non indugiare su di lei in un momento così delicato.

Le teorie del web sul Grande Fratello Vip

Da quando in rete ha cominciato a spargersi la voce sulla "sparizione" di Patrizia dalla casa, molti fan del Grande Fratello Vip hanno usato i social network per chiedere spiegazioni su questa vicenda.

"Ma che fine ha fatto la Patty Lipstick?", "Ma dov'è?", questi sono i commenti di chi per ore si è chiesto dove fosse la concorrente dai capelli rossi e soprattutto perché non è inquadrata dalla regia da tantissimo tempo.

Alcuni spettatori, però, sostengono di conoscere il motivo dell'allontanamento temporaneo di Rossetti dal video, e sarebbe legato a questioni di salute.

"Oggi non si è vista causa febbre e la sua mancanza si è sentita", "Speriamo guarisca presto", hanno scritto alcuni internauti in merito alla prolungata assenza della concorrente dalla diretta su Mediaset Extra.

Pare, dunque, che Patrizia stia poco bene per colpa di un'influenza e che probabilmente si trovi in una zona della casa dove le telecamere, pur presenti, non vengono usate per evitare di mostrare un momento privato della donna che non è in forze.

Il supporto per la nomination al Grande Fratello Vip

La mancanza di Patrizia si sta facendo sentire per molti spettatori del Grande Fratello Vip che, nell'attesa del ritorno della donna, si stanno coalizzando per farle sentire tutto il loro affetto.

"Salviamola", "Votiamo Patty Lipstick come preferita", stanno scrivendo molti fan di Rossetti su Twitter nelle ultime ore.

La presentatrice tv, infatti, è al televoto per l'immunità assieme a George Ciupilan, Charlie Gnocchi e Wilma Goich.

Questi quattro concorrenti lunedì 14 novembre scopriranno il parere del pubblico sul preferito: chi otterrà il maggior numero di voti, non potrà essere nominato e dovrà fare il nome di uno degli altri tre da mandare direttamente a rischio eliminazione.

Visto che il doppio appuntamento settimanale con il reality Mediaset è sospeso fino all'inizio del 2023 (dovrebbe riprendere a metà gennaio), il televoto che sarà aperto al termine della puntata sarà chiuso sette giorni dopo e, a differenza di quello attuale, sarà eliminatorio e "condannerà" un inquilino all'uscita definitiva dalla casa più spiata d'Italia.