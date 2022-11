Nella casa del Grande Fratello Vip a causa di alcuni concorrenti positivi al Coronavirus, i vipponi sono in continuo stato d'allerta. Tuttavia, qualche ora fa, poco prima della diretta di lunedì 21 novembre, Daniele Dal Moro non è stato bene e, seppur il pubblico del web ipotizzasse che anche lui fosse stato colpito dal Covid-19, in realtà si sarebbe trattato di un altro tipo di malessere, del quale però non può parlare.

GfVip, le parole di Daniele dopo il malessere

Daniele Dal Moro nella giornata di lunedì 21 novembre 2022, è sparito per quasi tutto il giorno dalla casa del Grande Fratello Vip.

Molti vipponi e anche il pubblico dei social, hanno immediatamente pensato ad un contagio dovuto al Covid-19. Tuttavia questa ipotesi è stata poi smentita, in quanto il vippone è rientrato tranquillamente in casa. Al suo rientro, i suoi compagni d’avventura gli hanno chiesto cosa fosse successo e lui ha risposto rimanendo molto vago, dicendo: “Non posso dirvi niente, sono solo raffreddato. Sono stato a letto qui a casa e poi sono andato da loro, ho un malessere fisico e mi hanno fatto le analisi. Non posso parlarne però, non posso parlare”.

Nonostante il concorrente non può dire esplicitamente cosa ha avuto, al momento nonostante la vicinanza a Wilma Goich risultata da poco positiva al virus, Dal Moro non sarebbe invece stato contagiato da lei.

Anticipazioni puntata 21 novembre

Mancano poche ore ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 novembre 2022. Su canale 5 tornerà il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Secondo le anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del programma, questa sera si parlerà molto delle coppie nate all’interno della casa più spiata d’Italia.

Si esploreranno a 360 gradi le coppie formate da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordalisi ed anche la neo conoscenza formata da Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. In casa ci sarà poi Taylor Mega come ospite, pronta ad incontrare Giaele De Donà, dopo le dichiarazioni pubbliche in merito ad alcuni flirt del passato, Taylor avrà un faccia a faccia con Giaele.

Spazio poi alle sorprese: George Ciupilan riceverà un messaggio da parte di suo padre. Si scoprirà infine l’esito del televoto e chi sarà il preferito tra Luca Onestini, Luca Salatino, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Edoardo Tavassi e Sarah Altobello. Per questa votazione non ci sarà nessun eliminato ma il più votato sarà salvo e dovrà mandare al televoto uno degli altri vipponi. Non resta dunque che attendere la puntata per scoprire cos'altro accadrà nella casa del Grande Fratello Vip.