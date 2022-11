Il Coronavirus è entrato nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip. Da una settimana circa, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita del GF Vip 7 sono risultati positivi al Covid-19 e, poche ora fa, anche la cantante Wilma Goich ha lasciato la casa a causa della sua positività.

Wilma positiva al Covid, il comunicato Mediaset

A rilasciare il comunicato ufficiale è stato il profilo del Grande Fratello Vip il quale, sui propri social ha scritto: "In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19.

La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile". Ma i fan più attenti del programma avevano notato già nel pomeriggio l'assenza della cantante e alcuni atteggiamenti strani da parte dei vipponi. Tutti i concorrenti vengono ogni giorno monitorati e sottoposti ai tamponi per prevenire il Covid-19: tuttavia, all'ennesimo test, anche Goich è risultata positiva ed è attualmente in isolamento nello stesso albergo dove si trovano gli altri vipponi di Cinecittà.

Sanificazione in corso nella casa del Grande Fratello

In queste ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip, dopo la positività di Wilma Goich, è entrata una squadra specializzata che ha sanificato tutti gli ambienti.

Mentre la squadra era intenta a disinfettare la casa, i vipponi sono stati chiusi nella camera da letto. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 novembre, non appena Wilma è stata portata via, Daniele è stato chiamato in confessionale dagli autori, i quali hanno detto al modello di non rivelare quanto accaduto. Tuttavia Daniele, parlando con Giaele, ha rivelato: "Mi hanno detto di non dirlo, però Wilma… Non è che lo dico io, ma lo so, me l’hanno detto ora.

Sono stato zitto ma adesso mi sono rotto. No, non è in camera sua da stamattina, dicono che adesso la stanno monitorando". Come già detto nella puntata di lunedì 14 novembre, i vipponi precedentemente positivi al Covid stanno bene e alcuni di loro, come Luca Onestini, sono anche privi di sintomi. Secondo il virologo intervistato nella puntata di lunedì, ad aver portato il Covid nella casa più spiata d'Italia sarebbe stato qualcuno dei nuovi entrati ma, poiché nessuno dei nuovi ingressi, eccetto Luca Onestini è risultato positivo, ad aver portato il virus dentro il programma, sarebbe stato proprio lui. La prossima puntata del reality andrà in onda lunedì 21 novembre: salta l'appuntamento del giovedì, in quanto da adesso in poi il programma vedrà una sola puntata a settimana.