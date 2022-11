I pareri che hanno espresso le opinioniste del Grande Fratello Vip il 28 novembre scorso, hanno animato la casa. Alla fine della puntata di lunedì, infatti, molti concorrenti si sono esposti per commentare gli attacchi o le prese di posizione di Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, entrambe protagoniste della diretta numero 19 del reality-show. Oriana, per esempio, ha mandato a quel paese la signora Bonolis per essersi schierata dalla parte di Antonino e quindi contro di lei che è una donna che sta soffrendo per amore.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Ad Oriana non sono proprio piaciute le parole che Sonia ha usato in diretta per commentare la sua situazione con Antonino. Forse un po' a sorpresa, infatti, la bionda opinionista ha difeso Spinalbese e ha attaccato la concorrente che dopo una settimana è stata "scaricata" per una frase di troppo detta sulla piccola Luna Marì.

Dopo che Bruganelli l'ha definita "falsa e imbarazzante", la venezuelana si è sfogata con alcuni compagni d'avventura scagliandosi contro Sonia.

Le critiche che ha ricevuto durante la puntata del 28 novembre, hanno fatto perdere le staffe a Marzoli che, terminata la diretta ha sbottato contro la signora Bonolis: "Dice che esagero e fingo, non è vero.

Non ci sto, ma v...".

"Non faccio nulla per gioco, lei dice solo cavolate", ha proseguito la vippona la notte scorsa tra le mura di Cinecittà.

Lo scontro con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip

Senza girarci troppo intorno, Oriana ha mandato a quel paese Sonia durante un blocco pubblicitario: alla ragazza non sono piaciute le parole che l'opinionista ha usato per difendere Antonino.

A sostenere l'influencer, però, è arrivata Giulia Salemi che, facendosi portavoce del sentimento dei social, ha informato la concorrente del Grande Fratello Vip che fuori dalla casa sono quasi tutti dalla sua parte.

Il parere opposto sulla vicenda Spinalbese-Marzoli, ha scatenato un pungente botta e risposta tra l'italo-persiana e Bruganelli, che già in passato si erano punzecchiate sui look sfoggiati in puntate e sull'importanza dell'aspetto fisico.

Alfonso Signorini ha lasciato discutere le due senza mai intromettersi, anche se poco prima aveva lasciato intendere di essere più propenso a dare ragione a Oriana quando ha detto: "Ora la capisco Belen, sei tutti noi".

Rimprovero a Charlie al Grande Fratello Vip

Un altro argomento che è stato sfiorato durante la puntata del Grande Fratello Vip del 28 novembre, è quello delle volgarità che Charlie ha detto su Oriana nei giorni scorsi.

Poco prima di svelare il verdetto del televoto sul preferito della settimana, Alfonso si è rivolto a Gnocchi e gli ha detto: "A volte dovresti tenere a freno la lingua".

Senza mai fare un chiaro riferimento alle frasi ineleganti che lo speaker radiofonico ha detto su Marzoli davanti ad un divertito Antonino, il conduttore di Canale 5 ha cercato di fargliele capire citando la venezuelana e dei commenti che sono stati fatti alle sue spalle.

Charlie ha sorriso ma non si è mai scusato per quello che ha detto sulla coinquilina: questo ha fatto un po' arrabbiare quei telespettatori che da giorni chiedevano alla produzione di prendere dei seri provvedimenti sia nei confronti di Gnocchi che di Spinalbese che si è fatto delle grasse risate.

Il parrucchiere, invece, ieri sera ha avuto anche la possibilità di rivedere Ginevra. I due hanno avuto un lungo faccia a faccia in giardino ma, purtroppo per gli addetti ai lavori, Lamborghini non ha mai confermato di ricambiare l'interesse che l'ex di Belen ha ammesso di provare per lei nonostante le poche settimane di conoscenza.