Il 12 dicembre riprenderà ad andare in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore. La fiction è infatti attualmente in pausa per via dei mondiali di calcio. Durante le ultime puntate andate in onda, Umberto ha fatto la proposta di matrimonio a Flora. Marcello ha assisto all'evento e si è subito preoccupato per la reazione di Adelaide. La Contessa, ancora innamorata di Umberto, si è sfogata in un pianto e ha abbracciato Barbieri. Le anticipazioni delle prossime puntate ci rivelano che in città inizieranno a circolare dei pettegolezzi su Adelaide e Marcello per via della loro vicinanza.

Nel frattempo, farà ritorno a Milano Ludovica [VIDEO]. Questo risveglierà in Barbieri tutti i suoi vecchi sentimenti.

Episodi dicembre Il Paradiso delle signore: Irene non è d'accordo sulla partenza di Stefania

Marco ha ricevuto una proposta di lavoro molto allettante nell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni rivelano che Stefania deciderà di partire al fianco del suo amato e quindi di lasciare il suo lavoro. La coppia parlerà con Vittorio della loro decisione. Il direttore sarà entusiasmato per la nuova vita che attenderà Marco e Stefania. Il nipote della Contessa avrà modo di parlare con Gemma prima della partenza. La figlia di Veronica esprimerà a Marco tutto il suo supporto per questa nuova avventura.

Irene invece, non prenderà affatto bene la partenza dell'amica Stefania, alla quale esprimere comunque tutto il suo affetto.

Quando Ludovica farà ritorno a Milano, Marcello sembrerà avere occhi solo per lei. Il ritorno della Brancia scuoterà Barbieri, che tenterà nuovamente di riconquistarla. Nonostante Ludovica sia impegnata sentimentalmente con Ferdinando Torrebruna, guarderà Marcello con occhi non indifferenti.

Brancia noterà anche l'intesa tra Marcello e Adelaide.

Spoiler Il Paradiso delle signore dicembre: Veronica delusa da Ezio

Flora non saprà bene cosa fare della sua relazione con Guarnieri. Quest'ultimo le ha fatto la proposta di matrimonio, ma lei la respingerà. La stilista non potrà fare a meno di notare le differenze di idee e di vita tra lei e Umberto e questo la metterà in crisi.

Tutti i timori di Veronica sembreranno essersi materializzati. Zanatta sarà inquieta dopo aver assistito all'abbraccio tra Ezio Colombo e Gloria. Tuttavia, le rassicurazioni di Ezio non serviranno a colmare le paure di Veronica.

Una situazione che andrà a peggiorare quando Veronica scoprirà che Gloria ha offerto dei soldi a Ezio per portare avanti il suo progetto di lavoro. Zanatta chiederà a Ezio di non accettare i soldi di Gloria. Proprio per questo motivo Colombo potrebbe così trovarsi davanti ad un vero e proprio bivio.